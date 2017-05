Sabor a despedida en Anoeta

Mikel González celebra un tanto con sus compañeros en el partido ante el Granada | Foto: Real Sociedad

El conjunto donostiarra tendrá que recibir al Málaga el próximo domingo a las 20:00 horas en el encuentro correspondiente a la trigésimo séptima jornada de LaLiga Santander. Esta fecha será la última en la que los entrenados por Eusebio Sacristán disputen un partido como local en la presente campaña liguera y como viene siendo habitual en el tramo final del curso, los clubes comienzan a crear nuevos proyectos y a modificar la plantilla de cara al próximo año. En cuanto a la Real Sociedad, muchos han sido los rumores que han situado a varios futbolistas fuera de la plantilla del técnico vallisoletano al finalizar la competición.

La lista de los posibles jugadores que abandonen la entidad txuriurdin la encabeza Mikel González, el de Arrasate acaba contrato el día treinta del próximo mes y el club aún no le ha comunicado ninguna oferta de renovación ya que apenas ha contado con minutos en el once de Eusebio Sacristán. Con la lesión de Iñigo Martínez, el central guipuzcoano tendrá una oportunidad para entrar de nuevo en una convocatoria después de haberse quedado fuera de la misma durante los últimos cinco encuentros. Por otro lado, también cabe señalar que si Mikel contara con minutos en la próxima cita, cumpliría 300 partidos con la camiseta de la Real Sociedad, una cifra más que respetable para un jugador que debutó con el primer equipo en la temporada 2006/2007 y que podría despedirse de la que ha sido su afición durante doce años en el último partido en Anoeta esta temporada.

Otro de los principales candidatos para abandonar el club durante este mercado es Esteban Granero, que disputó su partido número 200 en el encuentro de la pasada jornada frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. La trayectoria del Pirata en el conjunto realista no ha sido la esperada tras la grave lesión sufrida poco tiempo después de recalar en San Sebastián. Durante esta temporada, el de Pozuelo de Alarcón tampoco ha contado con minutos suficientes debido a la apuesta del técnico por un once fijo donde solamente ha tenido oportunidad cuando los más habituales no han podido participar. Caso similar al de Markel Bergara, que tras varios meses de recuperación, no se ha adaptado al equipo como se esperaba y posiblemente busque una salida en el próximo mercado de verano.

A lo largo de la presente campaña también ha dado de que hablar el futuro de Carlos Vela. El delantero cumplirá contrato el año que viene y el club aún no ha valorado su venta aunque ha contado con multitud de ofertas durante los últimos meses y no se descartaría que el internacional mexicano abandonase la entidad realista en el próximo periodo de traspasos a pesar de que su intención sea cumplir con el contrato para disputar competición europea con la Real Sociedad.