Reconocimiento a 20 años de compromiso

"Hay que irse cuando aún te pueden echar de menos", decía no hace mucho Xabi Alonso en una entrevista concedida al diario El Mundo. Pues de cierto modo, el entorno realista echará de menos a Mikel González, ese jugador que ha estado en la Real Sociedad un total de 20 años, alternando las categorías inferiores y el primer equipo.

"Sus valores son los valores Real Sociedad", apuntaba el club donostiarra en su web oficial sobre el capitán arrasatearra. Pues lo cierto es que el central ha sido uno de los 'culpables' sobre la situación que está viviendo actualmente la Real y sobre las situaciones que ha vivido, como el ascenso a Primera y el jugar en competiciones europeas.

En lo bueno y en lo malo, siempre ahí

Durante la época en el que Mikel González ha estado en el primer equipo, la Real Sociedad ha vivido situaciones de todo tipo. En la temporada 2006/2007, el conjunto donostiarra tuvo que decir adiós a Primera División después de permanecer en ella durante 40 años. Duros momentos, pero Mikel, siempre, fiel a sus colores. Muchos cambiarían su rumbo ya que no jugarían durante un tiempo en el sitio donde todos quieren jugar.

Tras una buenísima temporada, donde el trabajo de todo el conjunto fue fundamental, la Real Sociedad volvió a su lugar, a Primera División. El central arrasatearra tuvo más protagonismo esa temporada comparando con las anteriores y nivel de juego ascendió mucho.

Desde entonces, la Real ha vivido de todo en Primera. Estuvo a punto de bajar de nuevo, y años más tarde, logró un histórico cuarto lugar que le acreditada como equipo de Champions. Pero para ello, la entidad donostiarra tenía que pasar una previa donde arrolló en todo momento al Olympique de Lyon. Mikel González permanecía en el 'once de gala' de Montanier en aquella época, siendo uno de los jugadores más importantes en la zaga junto a Iñigo Martínez.

Desde entonces, menos protagonismo

Han pasado varios años desde aquella época y Mikel González los ha pagado caro. Él, como todos, ha visto cómo ha descendido su protagonismo a la hora de jugar. Pero solo a la hora de jugar. Pese a ello, siempre ha demostrado que estaba para jugar, sin agachar la cabeza. Ninguna queja por su parte, ningún reproche a nadie. Oportunidades ha tenido de jugar cuando uno de los centrales titulares se lesionaba y/o estaba sancionado.

300 partidos; una cifra que pocos consiguen

Gracias a su insistencia y compromiso con la Real Sociedad, Mikel González llegó a jugar su partido número 300 hace unas semanas contra el Granada en Anoeta. Ese mismo día, una vez que el partido concluyera, dijo que aún no sabía si seguiría en la Real Sociedad o no. Por desgracia de muchos, la Real comunicó en su página web este viernes que el de Arrasate no seguirá en la entidad donostiarra, donde en todo momento agradeció "el trabajo y compromiso mostrados por Mikel en sus veinte años en el club", y que "la entidad txuri urdin le desea lo mejor para su futuro personal y profesional". Asimismo, comunicaron que el central recibirá la Insignia de Oro y Brillantes.

Compañeros y aficionados de la Real Sociedad, aprovecharon el viernes para homenajear en las redes sociales a Mikel González dándole las gracias por todo mediante fotos o frases y añadiendo el hashtag #EskerrikAskoMikel (muchas gracias Mikel) al final el tweet/publicación. Se marcha todo un señorío de la Real Sociedad.