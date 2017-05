Google Plus

Convocatoria de la Real Sociedad femenina frente al Valencia. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Tras el empate la pasada jornada en donde las realistas igualaron por uno a uno en el Karla Lekuona frente al Oiartzun, la 'Iberdrola Primera División Femenina' llega a la vigésimo novena jornada, y lo hace también para la Real Sociedad, y es que el conjunto dirigido por Igor San Miguel recibirá en esta ocasión la visita del Valencia.

Duro rival

Con la clasificación para la disputa de la Copa de la Reina obtenida la pasada jornada en el choque frente al Oiartzun, las realistas tienen ante sí un partido muy complicado frente a un Valencia que viene haciendo las cosas muy bien esta temporada y marchan en la tercera plaza de la clasificación.

Si bien las valencianas ya no pueden moverse de esa tercera posición, a buen seguro serán un rival complicado para las realistas, que además de la motivación de alcanzar la sexta plaza, tienen la oportunidad de brindar un homenaje a Aintzane Encinas en su último partido con la camiseta de la Real en Zubieta.

Pocas bajas para afrontar el choque

Para este encuentro, Igor San Miguel apenas cuenta con bajas, teniendo a su disposición a la gran mayoría de las jugadoras de la plantilla. A pesar de ello, el preparador guipuzcoano no podrá contar ni con Leyre Fernández ni con Nuria Mendoza, ya que ambas causan baja médica. Nerea Eizagirre, por su parte, es baja por estar con la selección española Sub 17. Con estas bajas el entrenador txuri-urdin no tendrá que dejar fuera de la lista a ninguna jugadora por decisión técnica.

Nereaen un encuentro de esta temporada. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Convocatoria

Para recibir al conjunto valencianista, el técnico Igor San Miguel ha convocado a las siguientes 18 futbolistas: Cristina Cornejo, Mariasun Quiñones, Iraia Iparagirre, Nuria Sánchez, Gastearena, Ramajo, Soldevila, Leire Baños, Ane Etxezarreta, Titay Calvo, Itxaso Uriarte, Chini Pizarro, María Díaz, Beristain, Manu Lareo, Maialen Zelaia, Aintzane Encinas y Nahikari García.