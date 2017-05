Convocatoria de la Real Sociedad para enfrentar al Málaga

Jugadores de la Real Sociedad en un entrenamiento. | Foto: Gio Batista / Vavel

Último partido de la temporada en el que Anoeta abrirá sus puertas y penúltima oportunidad para llegar al objetivo de la Europa League, esperando tropiezos del Athetic (igualados en puntos) y Villarreal (un punto encima). Los donostiarras buscarán evitar descalabros ante su propia afición que le ha ayudad de gran manera en esta temporada. Tras el entrenamiento de esta mañana a puerta cerrada, Eusebio Sacristán ha presentado la lista de jugadores llamados para disputar el encuentro del domingo contra el Málaga que viene siendo un oponente crecido en la recta final de la campaña:

Porteros: 1. Gerónimo Rulli y 25. Toño Ramírez.

Defensas: 6. Iñigo Martínez, 15. Aritz Elustondo, 19. Yuri, 20. Joseba Zaldúa, 22. Raúl Navas y 29. Álvaro Odriozola.

Centro campistas: 4. Asier Illarramendi, 8. Esteban Granero, 10. Xabi Prieto, 16. Sergio Canales e 27. Igor Zubeldia.

Delanteros: 7. Juanmi, 11. Carlos Vela, 12. Willian José, 18. Oyarzabal y 26. Jon Bautista.

Bajas

La Real Sociedad no podrá contar con la presencia de Carlos Martínez y Mikel González, quien ya no continuará con el equipo al terminar la temporada, Imanol Agirretxe aún no está apto para jugar y Eusebio le ha descartado. Markel Bergara no jugará por una lesión en la cadera, David Concha por una sobrecarga y Jon Guridi por molestias en la rodilla.

El único que no jugará por sanción es Zurutuza, quien fue expulsado en el partido anterior en el Sánchez Pizjuán y el Comité de Apelación rechazó la apelación del equipo para negar el juego del franco español.

Sorpresas

Willian José protagoniza el listado de jugadores que podrán jugar contras el combinado malagueño. El brasileño recibe el llamado a última hora tras las dudas por su lesión muscular sufrida en el partido contra el Granada. Además, la inclusión de Zubeldia indica que sería el reemplazo de Zurutuza en el centro del campo para mantener el control del juego.