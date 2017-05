Chory Castro: "Siempre en mi corazón"

Chory Castro durante un encuentro esta temporada | Fuente: Málaga CF

El futbolista uruguayo llega con el Málaga CF al encuentro ante su ex equipo. Los medios informativos de la Real Sociedad han conversado con Chory a pocas horas de que comience el encuentro.

P: Año y medio en el Málaga CF, ¿cómo te van las cosas por allí?

R: Muy bien. Estoy contento en Málaga. Jugué todo al final de temporada tras llegar y, aunque este año ha sido más irregular en todos los sentidos, en las últimas semanas hemos cogido buen juego, ganando partidos y acabando la temporada muy bien.

P: Estáis acabando LaLiga de manera sensacional. Sois uno de los equipos más en forma de la liga.

R: El equipo se siente muy sólido ahora. Tenemos la ventaja de jugar con tranquilidad, sin la soga al cuello, queremos mantener la posición que estamos y queremos acabar bien aunque sabemos que tenemos dos partidos muy complicados ante dos equipos con cosas en juego, la Real con Europa y el Real Madrid con LaLiga.

P: ¿Cómo estás viendo a la Real esta temporada?

R: Realmente bien. Sería ideal para ellos entrar en competición europea porque todo el trabajo que se ha hecho sería compensado con la clasificación de la Europa League. Tienen dos rivales duros en estas últimas jornadas y será difícil porque nadie quiere aflojar. Lo tendrán difícil pero no imposible. Lo que tienen que hacer es cumplir y ganar los dos partidos.

P: ¿Qué partido esperas el domingo?

R: Creo que será un partido muy abierto. Nosotros propondremos mucho fútbol, saldremos a presionar a una Real que con el balón se siente muy cómodo y trataremos de quitarles ese protagonismo aunque sabremos que tocará también replegarse y salir a la contra. Cuidan mucho el balón y arriba tienen grandes jugadores y lo han demostrado durante todo el curso. Nosotros llegamos con buenas sensaciones, con entusiasmo y con ganas de complicarles las cosas.

P: ¿Será especial volver a jugar en Anoeta?

R: Seguro. El año pasado por lesión no pude jugar y me quedó esa espina de jugar allí y coincidir con viejos amigos con los que mantengo relación. No depende de mí jugar, pero quiero disfrutar recordando esas alegrías que viví allí en Anoeta. Me llevé un recuerdo muy lindo de su gente y siempre tendrá un lugar en mi corazón.