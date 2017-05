David Zurutuza: "Vigo es el examen final"

Zurutuza durante la rueda de prensa. // Foto: Web Real Sociedad

David Zurutuza ha sido el protagonista de este miércoles 17 de mayo en la sala de prensa de Zubieta. Una comparecencia en la que el trascendental partido contra el Celta de Vigo, la lucha por la Europa League y las impresiones del mediocentro acerca de su rendimiento personal han sido los protagonistas de la misma.

La final de Vigo

Como no podía ser de otra manera, el choque ante el Celta de Vigo que determinará en parte el sino positivo o negativo del club txuri-urdin en su lucha por Europa ha copado las cuestiones de la rueda de prensa.

“El partido ante el Celta de Vigo va a ser el examen final, el resumen de todo el año”. Así define Zurutuza la última jornada de la temporada 2016-2017.

Sin embargo, la escuadra de Berizzo no va a ser un oponente sencillo para los donostiarras. Un conjunto que Zurutuza no ha dudado en elogiar y ensalzar el juego y resultados que estos han cosechado a lo largo de estos meses.

“El Celta de Vigo querrá acabar bien y con buena imagen una gran campaña en la que han estado a las puertas de llegar a la final de la Europa League (y de Copa del Rey). Ganar en Vigo no va ser fácil. El Celta tiene un gran equipo y un gran entrenador, por lo que será un partido difícil”, precisó.

Un partido clave que la Real Sociedad afrontará como visitante. Una condición que para Zurutuza, y tras el rendimiento exhibido a domicilio, no será un factor que juegue a la contra de los intereses txuri-urdin y confía en poder mostrando poderío lejos de Anoeta: "El equipo es fuerte fuera de casa y es valiente, ponemos en apuros a los rivales".

Además, el que se ha encumbrado como una de las piezas clave del buen hacer de la Real Sociedad no ha escondido que el conjunto vasco atravesó una mala racha de resultados de la que se han sobrepuesto por lo que llegan con confianza en su juego a este último partido decisivo: "Hubo un bache, pero el equipo se ha repuesto y estamos llegando bien a final de temporada. Con la cabeza centrada y frescos”.

Un choque al que los vigueses llegarán tras haber afrontado, entre semana y también en Balaídos, el aplazado encuentro correspondiente a la jornada 21 frente al Real Madrid. Preguntado sobre la incidencia que puede tener este enfrentamiento en el juego del domingo, Zurutuza ha asegurado lo siguiente: "El partido del Celta contra el Real Madrid no nos influye en el resultado, pero sí en el cansancio o sanciones que puedan sumar".

Minutos en las piernas al margen, Hugo Mallo es el único jugador que llega al compromiso ante los madrileños apercibido de sanción (nueve amarillas).

Batalla por la Europa League

Una última jornada en la que más allá de lo que suceda en el campo gallego, los aficionados y también la plantilla disputará con un ojo puesto en Mestalla y el Vicente Calderón. Una situación compleja para aquellos que están sobre el terreno de juego, como así lo ha asegurado Zurutuza: “Es difícil jugar estos partidos con la cabeza fría. Todos jugamos a la misma hora, no sabes lo que hacen los demás. No conoces los detalles. Los goles van arriba y abajo”.

Sin embargo, el blanquiazul se muestra tajante acerca del objetivo y cometido de la Real Sociedad en Vigo: “Al final lo más importante para nosotros es hacer nuestro trabajo. Si hacemos nuestro trabajo bien, habrá más posibilidades de ganar. Y si ganamos habrá más posibilidades de quedar por delante de uno de los dos (Villarreal CF y Athletic de Bilbao). Al final, lo que hagan los demás no depende de nosotros. Todos tenemos partidos complicados y será difícil, pero tenemos que ir a ganar”.

Recordemos que el Villarreal CF cerrará la temporada disputando un duelo regional ante el Valencia CF y en Mestalla. Mientras que el Athletic de Bilbao se desplazará a Madrid para echar el cierre del año frente a un Atlético de Madrid que se despide del Vicente Calderón para siempre.

Zurutuza, balance individual

En el plano personal, el mediocentro ha mostrado su satisfacción por poder volver a la lista de convocados de Eusebio después de perderse el encuentro ante el Málaga CF debido a su expulsión el Sánchez-Pizjuán. “Estoy con muchas ganas de entrar y estoy disponible y fresco si juego”, aseguró.

Además, Zurutuza rechazó entrar en polémicas sobre las últimas decisiones del Comité de Apelación.

Por otro lado, el txuri-urdin ha hecho un repaso de la temporada a nivel individual y se ha mostrado contento por cómo le ha ido el curso. Especialmente por la confianza mostrada por Eusebio y la ausencia de lesiones que le han hecho gozar de una continuidad negada otros años.

“Ha sido un año que he disfrutado mucho. He tenido muchos minutos. Tengo que agradecer tanto al míster como a mi cuerpo la regularidad que he tenido y que me ha permitido estar disponible y estar ahí. He podido aportar mi juego, disfrutar del fútbol y sentirme futbolista”, finalizó Zurutuza.