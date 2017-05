Eusebio: "Queremos ganar, ser quintos y jugar la Europa League de manera directa"

Google Plus

Eusebio, en un entrenamiento | Imagen: Go Batista - VAVEL

La temporada realizada por Eusebio Sacristán a los mandos de la Real Sociedad ha sido muy buena, siendo el equipo regular en gran parte del curso. Pero para poner la guinda al pastel, a la entidad donostiarra le gustaría poder ser quintos o sextos en la clasificación y así ahorrarse esas previas de más de Europa League la próxima temporada.

Respecto al entrenamiento del viernes, el técnico dijo que Mikel González y David Concha no se entrenaron con el equipo, por lo que no estarán en Vigo. No estarán para jugar, pero sí apoyando al equipo. Eusebio dijo que va a viajar toda la plantilla "para estar juntos en este partido definitivo". Por otra parte, comentó que Imanol Agirretxe sí que entrenó, por lo que tiene papeletas para entrar en la convocatoria.

"Espero que la Real juegue a su mejor versión"

El de La Seca recordaba en todo momento que quieren "ganar, ser quintos y jugar la Europa League de manera directa", pero advirtió que el Celta no se dejará ganar, por lo que tendrán que trabajar duro. "Ha competido muy bien durante toda la temporada, tiene un estilo de juego diferente y llegan a desesperar a los rivales, así que ese es el Celta que me espero. Pero también espero que mi equipo juegue a su mejor versión y demostremos a todo el mundo toda la ilusión que nos hace merecer la victoria y tener el premio", dijo sobre el rival y sobre las expectativas del equipo.

"Hasta el último día la competición está basada en el respeto"

Si la Real quiere ser quinta, el Athletic tiene que perder contra el Atlético de Madrid y el Villarreal frente al Valencia, y claro está que los donostiarras tienen que derrotar a los celestes. El técnico vallisoletano no tiene ninguna duda de que estos 'tres rivales' de la Real jugarán para vencer, como es debido: "En estos últimos partidos estoy comprobando que todos los equipos compiten muy bien. En algunos partidos piensas que hay un equipo que no se juega nada y de repente hace un gran juego y resultado. Hasta el último día la competición está basada en el respeto y eso es muy bueno", manifestó.

"Estoy contento con la temporada, pero ganando en Vigo y logrando el quinto puesto estaré más contento"

Por último, quiso despedir su comparecencia comentando que la temporada de la Real Sociedad no será mejor o peor por el puesto en el que termine el curso: "Estoy satisfecho y orgulloso de haber sumado tantos puntos. Eso es porque hemos hecho muchas cosas buenas y nos hace ser optimistas para el futuro. Mi valoración de la temporada no va a cambiar, va a ser positiva, pero indudablemente que ganando en Vigo y logrando el quinto puesto estaré más contento", remató la rueda de prensa.