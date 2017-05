Aritz vuelve a la convocatoria y será titular

Aritz, en un entrenamiento | Imagen: Gio Batista - VAVEL

Aritz Elustondo será titular ante el Celta de Vigo tras estar sin hacerlo durante varias jornadas de esta Liga Santander que este fin de semana llegará a su fin. Hasta la fecha, el de Beasain ha jugado un total de 371 minutos repartidos en ocho encuentros diferentes. Tendrá una ocasión por delante para demostrar que merece ser titular en la Real la próxima temporada.

Debido a quién jugar en la zaga junto a Iñigo, Eusebio comentó en rueda de prensa que valoraron la posibilidad de que jugase Igor Zubeldia, pero al final se decantaron por Elustondo: "Tenemos claro que jugará Aritz. Está la opción de que Igor pueda jugar en esa posición. El otro día lo hizo durante unos minutos y veo que en un futuro puede tener sus opciones de tener minutos o de encontrar un espacio para tener mayor continuidad en el equipo. Pero Aritz es la mejor opción y la que vamos a utilizar. Estamos con la confianza de que vuelva a competir como lo ha hecho siempre que le ha tocado", comentó.

Eusebio Sacristán no podrá contar con Raúl Navas, Mikel González, David Concha y Carlos Martínez. El primero de los cuatro recibió la quinta amarilla ante el Málaga en la anterior jornada, cartulina que le acarreaba sanción. Todo apuntaba que sería Mikel González quien jugaría en su lugar, pero al no poder superar sus problemas musculares, Eusebio Sacristán no tiene más remedio que alinear a Aritz. David Concha, por su parte, está con una sobrecarga y no estará disponible para jugar ante el conjunto de Eduardo Berizzo. Carlos Martínez sufrió hace tiempo una rotura parcial de ligamento cruzado anterior y tampoco está listo aún.

La convocatoria de 19 jugadores la componen los siguientes (tiene que hacer un descarte):

Porteros: Rull y Toño Ramírez.

Defensas: Zaldua, Odriozola, Aritz, Iñigo Martínez, Yuri y Rodrigues.

Centrocampistas: Illarra, Zubeldia, Granero, Zurutuza, Canales, Xabi Prieto, Oyarzabal y Vela.

Delanteros: Juanmi, Willian José y Bautista.