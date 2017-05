Entrevista. Ángel Cappa: "Todavía hay posibilidades de recuperar lo que es nuestro"

Ángel Cappa con el libro "También nos roban el fútbol. Foto: Giovanni Batista / Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL)

Dicen que la experiencia es un grado y Ángel Cappa, (Bahía Blanca, Argentina, 6/9/40) puede decir sin tapujos que la tiene. El ex jugador, entrenador y comentarista, entre otras cosas, se desplazó a San Sebastián para hablar sobre "También nos roban el fútbol", el libro que ha publicado junto a su hija, la periodista María Cappa. Aprovechando la visita a la capital guipuzcoana VAVEL se acercó a la sala Ernest Lluch del Estadio de Anoeta para charlar sobre diversos temas. Aquí la entrevista.

Giovanni Batista. Lo primero antes de empezar, ¿que tal está?

Ángel Cappa. Muy bien, muy amable

G.B. ¿Qué siente al haber realizado un proyecto como lo es el libro junto a su hija?

A.C. Con mucha naturalidad, porque mi hija es una persona inteligente, muy capaz, y el libro en realidad es un 90% obra de ella. Es una investigación periodística que yo solo orienté desde lo futbolístico y escribí algunos capítulos en relación a cual era la influencia del dinero en el juego, en los jugadores y en los espectadores. Fue una tarea con mucha naturalidad, ella escribe, tiene autoridad para hacer lo que hace e incluso ella me corrigió a mí porque es muy meticulosa en la redacción y me corrigió muchas cosas que yo he escrito.

María y Ángel Cappa durante la presentación. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

G.B. ¿Hasta que punto cree que el fútbol ha cambiado desde lo que fue en sus orígenes?

"Ha cambiado en los valores, porque el negocio le transmitió sus valores"

A.C. Ha cambiado mucho. Ha cambiado en lo conceptual, ha cambiado en los valores, porque el negocio le transmitió sus valores de beneficio, rápido, de ganar como sea, se puede traducir en eso, de restarle importancia al juego y eso lo hace cambiar, si bien siempre hay excepciones y todavía hay posibilidades de recuperar lo que es nuestro.

G.B. ¿Piensa que hay posibilidad de que en España veamos algo parecido a lo que sucedió recientemente en Inglaterra con el Leicester o con el Huracán que usted entrenó?

A.C. Menos, porque es mucha la desigualdad entre los clubes poderosos como el Real Madrid, el Barcelona, inclusive el Atlético de Madrid y el resto. En el fútbol argentino está un poco más igualado eso y en Inglaterra coincide lo del Leicester con unos años muy malos de los más poderosos, pero en España yo creo que es prácticamente imposible. Siempre existe una mínima posibilidad pero es inapreciable porque la diferencia de poderío entre Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y el resto es abismal, es como que me preguntaras que posibilidades hay de competir económicamente con Amancio Ortega, muy pocas, el tiene mucho dinero y nosotros nada.

G.B ¿Como ve el fútbol argentino en la actualidad?

A.C. El fútbol argentino es un caos absoluto desde el punto de vista de la dirigencia, es un fútbol tramposo, un fútbol corrupto, un fútbol pésimamente dirigido, un fútbol que está solamente dirigido para exportar jugadores al exterior. Un fútbol que no tiene identidad porque la ha perdido y que permanentemente exporta jugadores porque está hecho precisamente para ello.

G.B ¿Que opina de la figura del agente y de los casos en los que han dejado jugadores en situaciones comprometidas?

"En el fútbol argentino son prácticamente los dueños"

A.C. Hay de todo, no se puede opinar así en términos generales porque hay de todo. En el fútbol argentino son prácticamente los dueños del fútbol, los dueños de los jugadores, porque como los clubes están en bancarrota en Argentina, ellos invierten en un jugador, después lo venden y el dinero es para ellos. El fútbol argentino lo manejan prácticamente ellos.

G.B Si bien uno nunca deja de ser entrenador, ¿le gustaría volver a los banquillos?

A.C. No. Soy muy consciente de la edad que tengo, no me gusta, pero es la que es. A esta edad se pierde entusiasmo, se pierde fuerza y se pierde interés, entonces lo mejor es dedicarse a otra cosa y vivir la etapa que me toca vivir.

G.B Concluimos aquí la entrevista, muchas gracias por atendernos.

A.C A ustedes.