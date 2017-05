Illarra: "Tenía esa espinita clavada" | Foto: Óscar Alonso (VAVEL.com)

En un año lleno de logros a título colectivo, a Asier Illarramendi no le podían faltar los individuales. Volver a su mejor nivel, ser convocado con la selección absoluta de España, y lo último, recibir el premio al mejor jugador de la Real Sociedad esta temporada.

El jugador se ha mostrado contento, al ser un premio otorgado al mejor jugador de la temporada, demuestra la regularidad que ha tenido el mutrikuarra y lo importante que ha sido en los planes de Eusebio, y él lo ha querido agradecer. "Sí, es bonito recibir este premio. Darle las gracias a los aficionados que me han votado y satisfecho con la temporada que he hecho. Como grupo también hemos dado un paso más así que a seguir".

En esta nueva Real Sociedad en la que la posesión es la fuente primordial para llegar al éxito, Illarra ha asumido muchas más responsabilidades. Tanto para ayudar en la salida de balón incrustándose entre los centrales, como para robar lo más cerca del área rival posible para llegar con más hombres y con más peligro. Eso es lo que le ha hecho contar con tantos minutos. "En los personal acabo bastante satisfecho. He contado con muchos minutos, quitando un par de partidos que me he perdido por lesión he contado para el míster y por esa parte estoy contento".

Lo que está claro es que con la buena temporada de un solo jugador, un equipo no puede llegar a Europa, y es eso en lo que hace hincapié Illarramendi. "Eso es, todo el grupo hemos dado, aunque algunos hayan jugado menos y otros más, lo mejor de nosotros y hay están los resultados. Hemos ganado como equipo".

Pero la mayor alegría para Illarra y para toda la plantilla ha sido la clasificación para la Europa League. Tras el varapalo sufrido el verano de 2014 con la eliminación frente al Krasnodar, el equipo necesitaba volver a viajar por Europa. "Buscábamos eso desde la primera jornada y nos ha llegado el premio en la última. El año que viene esperemos disfrutar y aprender de ello. El objetivo era ese desde la primera jornada, hemos estado luchando por ello todo el año y es muy satisfactorio lograr ese puesto". Además, Illarramendi tiene la espinita clavada por no haber disputado competición europea con la Real, y tratará de disfrutar al máximo la próxima temporada. "Es muy especial. Cuando jugaron por Europa me fui y no tuve la oportunidad de jugar con la Real en Europa y tenía esa espinita clavada de viajar y jugar con mis compañeros. Lo dicho, intentar disfrutar de ello y aprender".