Eusebio Sacristán: "Aspiramos a retos mayores"

Eusebio Sacristán posa para las cámaras de Real Sociedad TV. Foto: Real Sociedad

Seguro, satisfecho e ilusionado. Así se mostró Eusebio Sacristán, técnico de la Real Sociedad, en la entrevista ante las cámaras del conjunto donostiarra, en la que pudo ofrecer una valoración de lo que ha sido la temporada para su equipo, además de lo que le depara el futuro al mismo.

En su primera intervención, echó un vistazo atrás para rememorar el cómo vivió el encuentro ante el Celta, que otorgó el sexto puesto en Liga a su equipo: "El partido (ante el Celta) lo viví muy concentrado en lo que teníamos que hacer, en lo que teníamos que decidir. Sabíamos de la importancia del partido pero lo mejor era estar concentrados, no centrarnos demasiado en lo que sucedía en otros encuentros o lo que podía suponer el que hubiese uno u otro resultado. Preferí centrarme desde el principio hasta el final en lo que el equipo podía necesitar para ayudarle al máximo. Eso me permitió abstraerme de la tensión que podía haber y que me podía condicionar".

"Los jugadores lo han dado todo hasta el final"

A su vez, hiló el tanto de Juanmi con el encuentro a punto de concluir como el premio a la perseverancia del equipo hasta el final del choque: "Cuando llegó el gol de Mikel (Oyarzabal) todos sabíamos que podía darnos el premio, pero había que seguir concentrados porque quedaban todavía minutos por delante y necesitábamos mantener ese resultado. Cuando llegó el gol del Celta fue un momento duro pero queríamos seguir. en la mente de todos el haber estado trabajado en la idea de que íbamos a dar todo hasta el último minuto sirvió. Sirvió para que no decayésemos, los jugadores demostraron que estaban dispuestos a dar todo hasta el final y el premio llegó en la última jugada".

El técnico calificó la forma de conseguir los resultados de su equipo. mostrándose muy satisfecho con la forma de cosechar los resultados de su equipo: "Hemos vivido momentos especiales y de gran satisfacción por cómo estábamos consiguiendo los resultados puntuales que estábamos consiguiendo. Ha habido partidos en los que el juego del equipo ha sido brillante, en los que hemos combinar la brillantez con la efectividad en muchos momentos de la temporada. Hemos llegado al final con el convencimiento de que estábamos haciendo muchas cosas bien. Estábamos contentos con muchas de las cosas que habíamos visto a lo largo de la temporada. Todo lo que habíamos vivido era bueno pero sí es cierto que el colofón que hemos tenido adquiere una mayor importancia y el nivel de satisfacción es mayor".

"El vestuario se ha mantenido unido"

El técnico alabó el compromiso de sus jugadores, destacando el de aquellos que no han contado con demasiados oportunidades sobre el césped: "Independientemente de que en el grupo ha habido diferencias entre la participación de unos y otros, he notado que este vestuario está muy unido tanto en los grupos buenos como en los malos. Algunos han tenido más premio que otros en el plano individual pero todos han trabajado con el convencimiento de que el equipo necesitaba a todos, y que el compromiso, la unión y el esfuerzo de todos podía servir para conseguir el objetivo, independientemente de que algunos jugadores vivieran momentos más felices que otros".

El técnico aseveró que el equipo tiene margen de mejora de cara a la próxima temporada, a pesar del sexto puesto cosechado esta temporada en Liga: "Creemos que el equipo va a seguir mejorando, vamos a trabajar este verano para dotarle de esos puntos de crecimiento que creemos que nos pueden venir muy bien para fortalecernos. Tenemos un periodo de rodaje importante, que es una muy buena base. Vamos a poder ir dándole vueltas a nuestro juego, a nuestra idea, a las dificultades que otros equipos nos han ofrecido. Estoy convencido de que de cara a la próxima temporada con todo lo que podamos hacer este verano y con todo lo que llevamos de recorrido podamos ser más fuertes y que podamos aspirar a retos mayores".

"Hemos conseguido que la afición se sienta orgullosa de nosotros"

El técnico se mostró muy agradecido ante el apoyo que la afición ha otorgado al equipo esta temporada, reconociendo la satisfacción que supone para los suyos haber logrado enganchar al aficionado: "La energía que he percibido esta temporada alrededor del equipo ha sido mucho más positiva, por ejemplo, que la que viví hace dos temporadas. He visto que el aficionado se ha enganchado con lo que proponíamos. Ha reconocido nuestro esfuerzo, ha reconocido que la propuesta le gusta, le convence y se ha visto recompensada con resultados. Cuando no ha habido resultados también han reconocido nuestra propuesta, nuestro espíritu. Eso es una satisfacción enorme, una de las cosas más importantes que nosotros podamos querer, que la afición de la Real se sienta orgullosa de nosotros".

Para finalizar su intervención, el técnico reconoció que el equipo afronta retos muy importantes la próxima temporada, dejando entrever que jugadores que no han disfrutado de tantas oportunidades esta temporada podrán tener más minutos ante la acumulación de partidos: "Tenemos retos muy bonitos por delante, vamos a por ellos todos juntos, con el apoyo de nuestra afición, con la ilusión que nos hace seguir creciendo como equipo, reconocer que podemos hacer cosas todavía mejores que las que hemos hecho este año nos hace estar muy contentos, muy ilusionados. Tenemos una competición más y eso también nos va a dar la posibilidad de hacer que todo el grupo de jugadores pueda tener un mayor premio a nivel individual del que han tenido esta temporada".