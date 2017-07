Los cinco realistas que pelearán por hacerse un hueco

Google Plus

Cuatro de los cinco jugadores que ascienden del equipo filial. Foto: Giovanni Batista / VAVEL

Con los jugadores de la Real Sociedad preparándose para lo que será una ilusionante campaña, en la que volverán a competiciones europeas cuatro temporadas después, son muchos los cambios que se están efectuando a la hora de confeccionar la plantilla, que a partir de septiembre, trabajará a las órdenes de Eusebio Sacristán con el propósito y con la responsabilidad de cumplir con las expectativas puestas sobre los mismos.

Por el momento, el central Diego Llorente se ha convertido en el único fichaje que ha realizado el conjunto donostiarra, que a su vez, incorporará a su disciplina a cinco futbolistas que comenzaron la temporada con ficha del equipo filial, de los cuales dos han sido habituales en el primer equipo a lo largo de toda la campaña, como son Álvaro Odriozola y Jon Bautista

A los ya mencionados "potrillos" hay que sumar la irrupción con los mayores de los jugadores Igor Zubeldia, Jon Guridi y Kevin Rodrigues, tres de los futbolistas por los que se ha apostado, a priori, para que compitan por un puesto en el equipo del técnico de La Seca.

Álvaro Odriozola, 21 años. Lateral Derecho

El lateral donostiarra ha sido una de las revelaciones de la temporada gracias a la gran segunda vuelta que cosechó en el lateral derecho del conjunto txuri-urdin. Además de asistir hasta en cinco ocasiones a sus compañeros en los 15 encuentros que ha disputado, ha rendido a gran nivel en defensa, demostrando que a pesar de su juventud, está muy capacitado para ocupar el lateral derecho del conjunto donostiarra.

El donostiarra debutó en enero ante el Málaga, ante la bajas de Carlos Martínez y Joseba Zaldua. Poco antes, Carlos Martínez se había lesionado para el resto de la temporada, por lo que Odriozola se convirtió en la alternativa principal para ocupar el lateral derecho, tras ganarle la partida a Joseba Zaldua.

Esta temporada, tras la marcha en calidad de cedido de Zaldua al Club Deportivo Leganés, y la indisposición de Carlos Martínez al menos hasta el mes de octubre, Odriozola se encuentra al frente de la carrera para ocupar el lateral derecho, con Aritz Elustondo como alternativa del donostiarra.

Los números de Álvaro Odriozola Temp. Div. PJ PT PS TA TR G A 2013-14 2ªB 9 2 7 1 0 0 0 2014-15 2ªB 27 19 8 4 0 1 0 2015-16 2ªB 32 24 8 5 0 2 0 2016-17 2ªB 18 18 0 3 0 0 3 2016-17 1ª 15 15 0 0 0 0 5

Jon Bautista, 22 años. Delantero Centro

El joven delantero realista formará parte de la primera plantilla tras su andadura la pasada campaña a las órdenes de Eusebio Sacristán. Tras el año en blanco de Imanol Agirretxe, la apuesta para situarse en el tercer escalón de los elegidos para completar la delantera fue la del delantero de Rentería. 4 goles en 16 encuentros son sus números en la élite, a pesar de que apenas comenzó tres de esos 16 encuentros desde el inicio. El gran estado de forma de Willian José y de Juanmi le privaron de más minutos la pasada campaña, si bien demostró estar capacitado para jugar con el primer equipo en los encuentros en los que tuvo participación.

Si la próxima temporada Imanol Agirretxe volviera a estar disponible para volver al equipo, su protagonismo en el equipo podría verse reducido, hasta el punto que existe la posibilidad de que el ariete recale en algún conjunto de la Segunda División en calidad de cedido.

Los números de Jon Bautista Temp. Div. PJ PT PS TA TR G A 2014-15 2ªB 25 13 12 8 0 2 4 2015-16 2ªB 29 27 2 6 0 14 0 2015-16 1ª 4 1 3 2 0 1 0 2016-17 2ªB 18 18 0 2 0 13 2 2016-17 1ª 12 2 10 0 0 3 0

Igor Zubeldia, 20 años. Centrocampista Recuperador

A sus veinte años, tendrá la oportunidad de jugar en Europa con la Real Sociedad tras pasar con nota su etapa en el equipo filial. El centrocampista de Azkoitia tendrá más oportunidades la próxima temporada tras las más que probables bajas de Markel Bergara y Gaztañaga. En caso de producirse dichas bajas, Zubeldia sería la primera alternativa natural de Illarramendi en el esquema de Eusebio Sacristán, lo que supone que el futbolista podría tener un papel relevante en el equipo durante la temporada, dado el elevado número de encuentros que el equipo disputará la próxima temporada.

Zubeldia ha demostrado estar capacitado para comandar la medular realista cuando Illarramendi ha causado baja. Su rendimiento estuvo a la altura en los cuatro encuentros que disputó la pasada temporada con el primer equipo donostiarra. La temporada 17/18 se augura ilusionante para Igor Zubeldia.

Los números de Igor Zubeldia Temp. Div. PJ PT PS TA TR G A 2015-16 2ªB 27 23 4 8 1 1 0 2015-16 1ª 1 0 1 0 0 0 0 2016-17 2ªB 25 24 1 7 0 2 0 2016-17 1ª 4 3 1 1 0 0 0

Jon Guridi, 22 años. Centrocampista creador

La lesión de rodilla que sufrió en el encuentro que supuso su debut en Primera División le privó de terminar una gran campaña para él. Titular indiscutible en el Sanse hasta ese momento, el centrocampista de Azpeitia es una de las grandes esperanzas del conjunto donostiarra para el futuro. En el encuentro ante el Deportivo Alavés demostró tener la personalidad de un jugador que no se arruga y que muestra confianza en sí mismo para conducir el balón de la misma forma que lo hace en la categoría de bronce.

A pesar de todo ello, sus opciones de disputar minutos no parecen sencillas. Además de los a priori titulares Xabi Prieto y Zurutuza, hay que tener en cuenta la presencia de futbolistas como Pardo, cuya continuidad en el equipo no es del todo segura y de Canales, que si bien con Eusebio no ha jugado en muchas ocasiones en esa posición, es un jugador que podría ocupar dicha posición. Por lo tanto, para la posición de volante, podría ocupar la cuarta o quinta plaza, si bien el equipo disputará tres competiciones esta temporada y en un momento u otro, necesitará de su participación, tal y como ocurrió cuando le surgió la posibilidad de debutar.

Los números de Jon Guridi Temp. Div. PJ PT PS TA TR G A 2014-15 2ªB 11 4 7 0 0 0 0 2015-16 2ªB 34 25 9 3 0 3 0 2016-17 2ªB 28 25 3 2 0 3 4 2016-17 1ª 1 1 0 0 0 0 0

Foto: Real Sociedad

Kevin Rodrigues, 23 años. Lateral Izquierdo

El lateral izquierdo francés, internacional con la sub-21 de Portugal, es probablemente el futbolista que más opciones de jugar tiene la próxima temporada de entre aquellos que suben del equipo filial, sin contar a Álvaro Odriozola, que terminó siendo titular y que todo indica hará lo propio la próxima campaña. Tras la marcha de Yuri al París Saint-Germain, su status en el equipo ha cambiado por completo. Cuando en un principio llegaba al primer equipo para tratar de pelear por un puesto con el de Zarautz, tras la marcha de este al conjunto parisino parte, por el momento, siendo el único lateral izquierdo de la plantilla.

Es cierto que el club está pensando reforzar la posición para no debilitar en exceso el puesto de lateral izquierdo, al igual que Kevin es una apuesta seria de futuro tras su buen hacer en el Sanse en las dos temporadas en las que ha militado en el filial blanquiazul.