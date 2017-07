No se encendió la Vela

Google Plus

Carlos Vela no pudo ayudar a sus compañeros. Foto: Federación mexicana

México quedó fuera de la Copa Confederaciones tras caer goleada por cuatro goles a uno en la segunda semifinal del torneo ante Alemania. El técnico azteca se permitió el lujo de no concederle ni un solo minuto a "Carlitos" Vela, quien probablemente es el jugador más determinante de su combinado nacional.

Tras el partido la lluvia de críticas al seleccionador fueron considerables en el país centro americano. Y es que después de idas y venidas, de sufrir problemas y de una intermitente entrada y salida del combinado nacional, actualmente parecía que la calma había llegado al "caso Vela", pero esta decisión podría volver agitar la tormenta. Osorio en rueda de prensa justificó la presencia de Raúl Jiménez en lugar del futbolista de la Real Sociedad diciendo que consideró el físico un elemento clave contra un portento como es Alemania.

El partido comenzó decantándose rápidamente y ya en el minuto ocho los europeos ganaban por dos goles a cero. El hecho de que Vela no saliera de inicio era difícil de explicar, pero que ni siquiera fuera utilizado de revulsivo con un marcador tan adverso es totalmente inexplicable para la gran mayoría de aficionados mexicanos.

Regresará a mediados de julio

A pesar de quedar fuera de la final, la selección de México no ha comenzado todavía su periodo vacacional, ya que este fin de semana deben disputar el encuentro para determinar el tercer y el cuarto puesto ante Portugal.

Asi pues, no será hasta el día uno cuando inicien sus vacaciones por lo que como pronto Vela no tendrá que estar de vuelta en la concentración txuri urdin hasta algunos días posteriores al ecuador de julio. Será entonces cuando se decida su futuro, pues esto no está del todo asegurado que sea defendiendo la camiseta de la Real Sociedad.