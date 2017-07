¿Qué ha sido de los cedidos?

Imagen: Raúl Pajares

Sin sitio en el primer equipo y con ganas de curtirse, varios jugadores optaron por salir a conjuntos de menor magnitud: Rubén Pardo, Héctor Hernández, Pablo Hervías, Alain Oyarzun, Srdan Babic y Eneko Capilla lo hicieron con dirección a disciplinas de Primera y Segunda División.

Lo de Rubén Pardo fue llegar y besar el santo. Víctor Sánchez del Amo apostó por el desde el primer momento, convirtiéndolo en la piedra angular de su esquema. Junto a Dani Ceballos hizo las delicias de los aficionados, formando una dupla con mucha, pero que mucha clase.

El riojano, llegó a recordar a Xabi Alonso con sus pases largos y buen juego de pies que exhibió en Heliópolis. Siguiendo en la máxima categoría del fútbol español, Héctor Hernández fue de lo "mejorcito" del Granada. Al igual que su compañero, encajó en el esquema de su técnico nada más llegar a la ciudad nazarí. Sus buenas actuaciones no bastaron para mantener a su equipo en la mejor liga del mundo. Es hora de bajar un escalón, para hablar de los cedidos de La Liga 1|2|3.

En el Elche, Pablo Hervías jugó con mucha regularidad, llegando a disputar 40 encuentros, en los que anotó dos tantos. Desde la banda, se convirtió en un auténtico puñal, pero tampoco pudo evitar el descenso de los suyos. Peor fue la situación que vivió Alain Oyarzun, que no pudo estar presente sobre el verde para ayudar al Mirandés a no caer en los puestos de descenso. Srdan Babic si que estaba en condiciones para jugar, pero su entrenador no llegó a apostar por el con asiduidad. Por último, Eneko Capilla vivió una temporada de altibajos en el Numancia de Jagoba Arrasate. Jugó de manera intermitente y no pudo desplegar todo su fútbol.

Además de los cedidos que jugaron en categorías profesionales: Tena, Otaño, Gorosabel, Diarra y Morcillo, buscaron mayor protagonismo en la división de bronce. Los dos guardametas pusieron rumbo a Irún, para cubrir la meta del Real Unión al igual que Gorosabel, que partió al cuadro unionista para ganar la confianza y minutos que le faltaban en Donosti. Por último, Diarra y Morcillo pasaron la frontera entre Guipuzcoa y Vizcaia para jugar en el Amorebieta y Sestao River, respectivamente.