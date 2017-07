Joseba Zaldua jugará cedido en el Leganés

Google Plus

Zaldua, en un encuentro con la Real. Imagen: Óscar Alonso / VAVEL

La Real Sociedad ha confirmado la marcha en calidad de cedido del lateral derecho donostiarra Joseba Zaldua al Club Deportivo Leganés por una temporada, hasta junio de 2018. De esta forma, el lateral diestro buscará los minutos de los que no ha podido disfrutar en la última temporada, entre otras razones, por la irrupción del joven Álvaro Odriozola.

Como cualquier otro canterano donostiarra, Zaldua pasó por las categorías inferiores del club hasta llegar al primer equipo, donde debutó de la mano de Jagoba Arrasate. Técnico que apostó fuerte por el lateral desde el principio. Agradecido debe estar de la oportunidad que el míster le brindó. Su debut también se debió a la falta de laterales y la carga de partidos con la que la Real contaba.

Sin sitio en el once

Esta última campaña ha sido nefasta para el "20" txuri-urdin, al haber pasado de ser el titular a ser relegado al banquillo por el potrillo, Álvaro Odriozola. Ambos tenían el sueño de ser jugadores de la Real Sociedad y, los dos lo han logrado, pero el futuro de Odriozola pinta mucho más prometedor. La edad es un punto a tener en cuenta y, Zaldua al no ser muy mayor (25), puede revertir la situación en el club de sus amores, completando una temporada de ensueño en Butarque. A pesar de que realizase un año formidable en el cuadro pepinero, no tendría asegurada la titularidad, dado que debería salir algún lateral para disminuir la cantidad de los mismos y, contar con más posibilidades de ganarse un puesto en el once. Entre Aritz Elustondo, Carlos Martínez, Álvaro Odriozola y él, deberá quedar uno, el mismo que ocupará el carril derecho a lo largo de la temporada 2018/19. Curso que todavía queda lejos, pero que puede ser clave para el donostiarra de cara a su situación en el equipo de su vida.

¿El destino perfecto?

Cuando un jugador sale cedido, lo hace para curtirse o no parar su crecimiento. El caso de Zaldua es similar, pero sería preciso decir que su objetivo es el de volver a ganar confianza y recuperar sensaciones, para volver a ser el que era y convencer al técnico que esté en la Real. Desde la institución vasca, han decidido que el lugar idóneo para reivindicarse era el Leganés. Un club humilde y, prácticamente, novato en la categoría. Esa falta de experiencia en Primera División, puede que derive en la apuesta por jugadores como él; gente que ha pasado la mayor parte de su carrera deportiva en la máxima categoría.

En busca de los minutos perdidos

Es necesario reiterar en la idea de la pérdida de minutos, dado que al donostiarra le arrebataron lo que era suyo, la titularidad. Es verdad que por un motivo u otro, nunca ha llegado a desempeñar su labor con asiduidad. Entre que las lesiones no le han respetado demasiado y entre que han llegado nuevos laterales para competir con él, nunca ha podido ser indiscutible en el esquema de sus entrenadores. Si bien ha tenido competencia como nadie, nunca ha llegado a convencer a sus técnicos, ni a la grada con sus actuaciones.

Para ello, está claro que Joseba Zaldua deberá sacar a lucir todo su fútbol en el Leganés, para recuperar sensaciones y, volver a la Real en busca de los minutos perdidos.