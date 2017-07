La Real Sociedad sondea el mercado en busca de fichajes

José Angel en un partido en Anoeta contra el Real Madrid. Foto: Juan Manuel Serrano Arce

La Real Sociedad quiere reforzarse en el mercado estival para tener una plantilla competitiva y contar con 16-17 jugadores de alto nivel para competir en la Europa League. La temporada que viene el cuadro txuri urdin disputará tres competiciones, y para ello necesita dos o tres refuerzos que le den un salto de calidad al equipo. Diego Llorente se ha convertido en el primer fichaje para la temporada 2017/2018, pero no será el único. Los primeros nombres ya han salido y estos son los que Loren y la dirección deportiva realista ha ojeado con más ímpetu y más interés:

Posibles altas para la temporada 2017/2018:

Adnan Januzaj (Manchester United)

El extremo belga del Manchester United de 22 años de edad es uno de los jugadores que más gusta a Eusebio y a Loren. La temporada pasada jugó en el Sunderland del ex técnico realista David Moyes, y disputó un total de 25 partidos. Januzaj fue fichado por el equipo de Manchester en el año 2011, y desde entonces se convirtió en una de las jóvenes promesas del United. No terminó de explotar sus cualidades en el club del Teatro de los Sueños, y no demostró ser aquel jugador que maravillaba en Bélgica en el Anderlecht, al ser un extremo técnico, hábil y rápido. La Real Sociedad se interesó por contar con sus servicios en la etapa de David Moyes en la temporada 2014-2015 pero finalmente no se fraguó su fichaje y se quedó en su actual equipo. Se espera que esta vez se convierta oficial su contratación con la Real Sociedad y el equipo txuri urdin se refuerce con este extremo joven y talentoso.

Januzaj en un partido de la temporada pasada contra el City. | Foto: Alex Livesey

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

El delantero argentino del Atlético de Madrid es una apuesta personal de Loren. Sin embargo, el atacante colchonero está más cerca de quedarse una temporada más en el club del Manzanares, y más teniendo en cuenta que el TAS no permite fichar al equipo de Diego Pablo Simeone hasta el 1 de enero de 2018, por la sanción administrativa al haber infringido la normativa vigente sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de 18 años. El Atlético tenía intención de traer de vuelta a Diego Costa, pero no lo podrá hacer hasta el mercado invernal, y el segundo tramo de la temporada. Este hecho perjudica a la Real Sociedad que vería como no es posible contar con uno de los jugadores que más interesan al entorno del club.

Ángel Correa | Foto: Jaime del Campo

Mikel Merino (Borussia Dortmund)

El centrocampista navarro del Borussia Dortmund tiene la intención de permanecer en Alemania y triunfar en la Bundesliga. A pesar del interés del Athletic y la Real en hacerse con sus servicios, está complicada la operación por la negativa del Dortmund, aunque el jugador no descarta irse para jugar minutos en otro equipo. Kepa y Williams pueden ser los que acerquen a Mikel al Athletic, pero el "overbooking" en el centro del campo bilbaíno, con Beñat, San José, Iturraspe, Mikel Rico y Vesga, cinco jugadores para dos posiciones en el doble pivote. En la Real ocurre lo mismo con Illarramendi, Zurutuza, Prieto, Zubeldia, Markel y Gaztañaga, aunque estos dos últimos parece que se marcharan.

Mikel Merino en su despedida como jugador "rojillo". | Foto: La Liga

José Angel (Villarreal)

Posible sustituto de Yuri Berchiche. El lateral gijonés llegaría a la que fue su casa durante las temporadas 2012/2013 y 2013/2014 para sustituir al lateral zarauztarra Yuri, que tiene un paso en el todopoderoso PSG. José Angel jugó en la Real Sociedad y compitió por el puesto con De la Bella, al que le acabó arrebatando el puesto en el once. Es un lateral de recorrido del que se tiene un buen recuerdo en su etapa como txuri urdin, y no se descarta que con los 15 millones de euros que recibirá la Real por parte del equipo parisino, el club realista lo invertiría parte en su fichaje para cubrir con garantías esa zona del campo. De llegar sería con el cartel de titular, aunque se tendría que ganar el puesto con Kevin Rodrigues ques es muy del gusto de Eusebio.