Michi Goto dará el toque asiático al femenino. Foto: FIFA

La Real Sociedad ha sacado un comunicado esta mañana anunciando el último fichaje de su equipo femenino. Se trata de la delantera internacional con Japón, Michi Goto (Suzuka, 1990). A punto de cumplir 27 años, lo hará a finales de este mes de julio, la nipona aterriza en San Sebastián desde el otro lado del continente, y es que la atacante procede del Urawa Red Ladies de la liga japonesa, donde además ejercía como capitana.

Con su llegada, la entidad quiere reforzar su línea ofensiva con gol y solventar así el principal problema que tuvo el equipo durante la temporada pasada, donde dependía en exceso de los tantos de Nahikari García.

Desde los despachos de Anoeta consideran que la adaptación no tiene porqué ser un problema. A pesar del cambio de continente y probablemente del nivel de juego entre una y otra competición, la experiencia en torneos internacionales y el hecho de ser una habitual de la selección absoluta de su país deben de ser suficiente argumentos para que Michi Goto no tenga problemas en su nueva etapa. Como curiosidad cabe resaltar que se trata del primer fichaje de procedencia extranjera en la historia del club, lo cual no deja de ser significativo ya que da muestras del rápido crecimiento que está teniendo últimamente el fútbol femenino.

Se trata de la segunda incorporación txuri urdin en lo que va de periodo de fichajes tras la firma de Bea Beltrán, la joven zurda de 19 años que ha llegado procedente del Atlético de Madrid femenino, donde salió campeona de la Liga Iberdrola y subcampeona de la Copa de la Reina. Así pues, poco a poco se va perfilando la plantilla que tendrán a su disposición Juanjo Arregi y su cuerpo técnico. Probablemente se seguirán anunciando nuevas incorporaciones en las próximas semanas.