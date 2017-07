Pablo Hervías traspasado al Eibar

Google Plus

Hervías jugando para la Real Sociedad. | Foto: Real Sociedad

Mucho prometía Pablo Hervías en las filas de la Real Sociedad, pintaba para ser uno de los talentos más grandes del futuro, sin embargo, no logró calar en los esquemas del primer equipo y el día miércoles se tomó la decisión de su salida al Eibar, entidad deportiva que está muy interesada en promover el desarrollo del centro campista.

En las últimas semanas el interés por el jugador se hizo muy grande, varios equipos querían hacerse con sus servicios. El nacido en Logroño no tenía un lugar en la Real Sociedad que no deseaba frenar su crecimiento. Inició su carrera con la Real Sociedad B en 2011, permaneciendo en el filial hasta 2015, cuando llegó a debutar con el primer equipo jugando cinco partidos y anotando un solo gol. Fue cedido al Osasuna para disputar los últimos encuentros de Segunda División, pero no volvió a la Real Sociedad, sino que le cedieron al Real Oviedo por una temporada y tras terminarla, volvió a ser prestado de nueva cuenta, ahora al Elche.

La institución txuri-urdin no vio los resultados esperados por parte del jugador formado por ellos, por lo tanto, para la siguiente campaña, tomaron la decisión de venderle al conjunto armero, haciéndolo de conocimiento público a primera hora de la mañana en los sitios web de ambos equipos. La Real Sociedad le deseó lo mejor para su carrera y agradeció la entrega del jugador durante los años de su estadía. Por su parte, el Eibar ha anunciado de antemano que le cederán para jugar la próxima temporada en un equipo de Segunda, prometiendo velar por su progresión.

Hervías cierra su ciclo con la Real Sociedad con 79 representaciones al equipo filial, el Sanse, dejando la cuota de 10 goles en total. Su paso por el primer equipo fue corto, suficiente para que la Real le buscara otorgar un mejor futuro fuera de Zubieta.