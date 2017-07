Jokin Aperribay: "No hemos retomado conversaciones con ningún posible fichaje"

Google Plus

Aperribay, en una conferencia de prensa. Foto: Giovanni Batista / Vavel.

En la jornada vespertina de hoy jueves ha sido presentado el único fichaje realizado hasta la fecha por parte de la Real Sociedad. Diego Llorente posaba ante los medios fotográficos instantes antes de sentarse a la mesa, acompañado por los que a la postre se han convertido en los protagonistas principales del día: el Presidente del club, Jokin Aperribay y el Director Deportivo, Lorenzo Juarros, en una comparecencia en la que han repasado gran parte de la lista de candidatos a salir del club este verano, además de los nombres de aquellos que suenan para apuntalar la plantilla. Tras presentar al futbolista y ofrecerle la mayor de las suertes, el máximo mandatario txuri-urdin ha querido señalar que el Real Madrid no se ha guardado ninguna opción de recompra por el jugador, tal y como se rumoreó tras la confirmación de la llegada de Llorente al conjunto donostiarra.

En la que ha sido la primera pregunta dirigida hacia él, Aperribay ha matizado que el club ha realizado seis incorporaciones con la de Diego Llorente, incluyemdo en la lista a los y cinco "portillos"" que han ascendido del Sanse, tras ser cuestionado acerca de la escasez de efectivos incorporados hasta la fecha. “Creo que muy pocos equipos en Europa habrán subido cinco jugadores en una temporada al primer equipo. Mañana hay cinco jugadores que entrenarán en nuestro primer equipo. Diego es el sexto jugador que se incorpora a la primera plantilla de la Real Sociedad. En estos momentos no estamos haciendo ninguna gestión, las conversaciones están paradas por decisión nuestra. Veremos si una de ellas se hace pronto, estamos tranquilos”.

No ha sido la única vez que ha sido cuestionado por los candidatos a reforzar el equipo. Los nombres que han salido en la conferencia de prensa han sido los de Januzaj, jugador del Manchester United y Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid. El Presidente ha confirmado el interés del club en incorporar a los futbolistas, si bien ha querido dejar claro que no se están produciendo conversaciones en estos momentos con ninguno de los jugadores: “No hemos hablado con ellos (en referencia a Januzaj y Correa). Correa es uno de los jugadores que nos interesan pero todos conocemos la situación del Atlético de Madrid, que tiene cerrado el mercado y en este momento sabemos que las conversaciones que hayamos podido tener anteriormente puede que no surgan. Respecto a Januzaj, es un jugador muy interesante pero que tiene muchas opciones tanto en Inglaterra como fuera de Inglaterra”.

A su vez, el Presidente del club ha asegurado que "no estamos pendientes de buscar ningún jugador en ninguna posición. La idea es realizar una o dos incorporaciones más como mucho, podría ser ninguna”.

"Hemos dado permiso a Yuri para que pase el reconocimiento médico"

Uno de los momentos más esperados por todos los presentes era la reacción del Presidente al ser cuestionado por Yuri Berchiche, jugador que parece más cerca de vestir la indumentaria del París Saint-Germain la próxima temporada. Aperribay, lejos de dejar escurrir el bulto, ha confirmado que el club aceptará la propuesta del conjunto parisino, que en palabras del propio Presidente, rondaría los 13 y 16 millones de euros, para que Yuri Berchiche pueda recalar en el conjunto dirigido por Unai Emery: "Esta mañana ha llegado una oferta por escrito al club del París Saint-Germain por Yuri. Hemos dado permiso al jugador para que pase el reconocimiento médico. Ha habido muchos comentarios pero ninguna de las ofertas que ha llegado por el jugador se acercaba a esa cantidad (treinta millones de euros, la cláusula de rescisión del jugador). La oferta de París Saint-Germain es la mejor que hemos recibido y según nos decían sus representantes el jugador estaría dispuesto a marcharse. La Real es un club que quiere mantener a los jugadores que estén satisfechos. Creo que uno de los valores del club tiene que ser que los jugadores puedan marcharse si así lo quieren. Nuestra labor es buscar reforzar el equipo en esas situaciones. Ha habido equipos italianos, ingleses interesados pero la oferta económica más importante que nos han trasladado es la del París Saint-Germain".

"La oferta del PSG ronda los 13-16 millones de euros"

Al hilo de la cuestión de Yuri, el Presidente del club fue cuestionado acerca del papel que podría jugar el otro lateral izquierdo del equipo, Héctor Hernández, que militará cedido en el Deportivo Alavés: “Es una variable que se tuvo en cuenta antes de tomar la decisión de ceder a Héctor al Alavés. Se habló con el cuerpo técnico y se tomó la decisión de que cederíamos a Héctor y de que en caso de Yuri se marchase le buscaremos una sustitución. El cuerpo técnico confía mucho en Kevin. El año pasado ya se tomó la decisión que Héctor se marchara cedido y que Kevin estuviera más cerca del primer equipo”.

"Granero se marchará del club con la carta de libertad"

Otro de los jugadores cuyo futuro se encuentra lejos del club es el del centrocampista Esteban Granero. En esta ocasión, Aperribay ha confirmado que en caso de marcharse a otro equipo, lo haría con la carta de libertad, situación que se produjo en su llegada procedente del QPR inglés: “Esteban (Granero) es un jugador que busca oportunidades de jugar más de lo que lo ha hecho. Habló con nosotros antes de finalizar la temporada y lo cierto es que ha habido varios clubes que han preguntado por él. Es cierto que el Espanyol ha llegado a la Real Sociedad y es cierto que están hablando. Granero saldrá como llegó. Vino con la carta de libertad y pensamos que era el momento de buscar cada uno su camino, por lo que también saldría con la carta de la libertad".

Por el contrario, quien parece estar más lejos de salir del club es Sergio Canales, ante el interés del club por retener al jugador para al menos la próxima campaña: “Sergio (Canales) como otros jugadores piensa que podía haber tenido más minutos y si llegan ofertas las escucharemos. En este momento no tenemos ofertas, nadie del Betis ha preguntado por el jugador. No tenemos demasiado interés porque Sergio Canales salga del club”.

"No tenemos prisa por hablar con Vela"

Otro de los casos más llamativos es el del internacional mexicano Carlos Vela. Al respecto, Aperribay ha asegurado que está tranquilo, y que esperarán a que el jugador finalice la competición oficial para comenzar a entablar conversaciones: "Vela ha estado jugando competición hasta ahora, hablaremos con él, no tenemos ninguna prisa. Hemos recibido ofertas por él pero aún queda mucho verano. En las próximas fechas entablaremos fechas con él. Estamos tranquilos. No descartamos ninguna opción. Hemos tenido conversaciones con él. Veremos cómo avanza el verano y tomaremos una decisión".