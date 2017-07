Lorenzo Juarros: "Estamos preparados para afrontar la marcha de Yuri"

Lorenzo Juarros, en una conferencia de prensa. Foto: Giovanni Batista / Vavel.

El Director Deportivo de la Real Sociedad, Lorenzo Juarros, repasó la actualidad del conjunto donostiarra, siendo cuestionado por varios de los nombres que están en la cartera de salida del club, además de los nombres que podrían llegar para reforzar la plantilla del conjunto donostiarra. Fue en el acto de presentación del futbolista madrileño Diego Llorente, el que hasta la fecha ha sido confirmado como el único fichaje que ha realizado el club.

El director deportivo fue cuestionado acerca de la llegada del que la pasada temporada ha sido futbolista del Málaga. Juarros aseguró que refuerzan la posición de central con un jugador del que esperan que ofrezca un rendimiento adecuado tanto en el presente como en el futuro: “Con Llorente queríamos reforzar una línea que quedó algo debilitada con la salida de Mikel. Decidimos que en este momento no había para lo que estamos buscando la temporada que viene donde la exigencia va a ser alta y la ambición grande. Pensamos en un jugador que pueda ofrecer un rendimiento inmediato y que en el futuro pueda aportarnos algo más, queríamos un jugador que viniese a aportar y a mejorar la línea defensiva”.

"Creemos que Zaldua puede ser el futuro lateral derecho del club"

Tras confirmarse la baja en calidad de cedido de Joseba Zaldua al Club Deportivo Leganés, el Director Deportivo ha mostrado su versión del porqué de la decisión tomada, asegurando que el deseo del club es que el jugador obtenga minutos sobre el césped para ser importante en el club en el futuro: “Desde un punto de vista deportivo, hemos valorado el número de gente que tenemos en la posición y entendemos que para que Zaldua sea el futuro lateral derecho del club necesitamos que tenga minutos la próxima temporada. Carlos Martínez está ahí, la evolución de la lesión está siendo positiva y creemos que estará para competir, además del apoyo de Elustondo, que puede actuar tanto de central como de lateral. Hemos valorado como buena esa decisión pero pensando en que en el futuro Joseba sea el lateral derecho del club".

Otro de los nombres cuyo futuro está lejos de San Sebastián es el del central serbio Srdjan Babic. Juarros aseguró que el club vería con buenos ojos la marcha en calidad de cedido del futbolista formado en las categorías inferiores del Vojvodina: “Babic tiene un perfil muy interesante y que en este momento es otro de los jugadores que estamos valorando que vuelva a salir a jugar fuera pensando que vuelva con las garantías suficientes para adaptarse a las exigencias que suponen la máxima competición. Entendemos que para los requerimientos que estamos pidiendo le falta un poco de recorrido".

"Estamos preparados para afrontar la salida de Yuri"

En el capítulo de posibles incorporaciones, no podían faltar los posibles candidatos a suplir la baja de Yuri Berchiche. El Director Deportivo ha asegurado que trabajan en esa posibilidad, si bien no ha querido desvelar los nombres de los candidatos a cubrir la vacante del zarauztarra: "Tenemos nombres pero en este momento es mejor no comentarlos. Como ha dicho el presidente, cuando surge la posibilidad de que el club pueda recibir una oferta por Yuri y que el jugador la pueda aceptar sin que nosotros podamos impedirlo empezamos a trabajar en la secretaría técnica y si es cierto que estamos preparados para esa situación, pero no se ha dado una cosa por lo que no hemos empezado a pensar en la otra. Estamos preparados para afrontar esa situación".

También quiso agradecer al consejo de administración del club por la confianza que han mostrado en él, tras haber renovado por dos temporadas más hace unas semanas, y ha asegurado que tratará de aportar el máximo para que el club siga creciendo: "Agradecido al consejo por la confianza que ha depositado en mí en todos estos años. Satisfecho porque creo que estamos llevando a la Real a unos parámetros que son importantes, manteniendo una idea y una filosofía, además de un equilibrio económico que nos permite realizar unos esfuerzos económicos que hace unos años eran impensables. Contento, agradecido, comprometido y exigido porque no queremos dejar de crecer. Queremos seguir estando el mayor tiempo posible en la posiciones de arriba”.