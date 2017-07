Xabi Prieto: "Queremos consolidarnos en la parte alta"

Google Plus

Xabi Prieto ejercitándose con sus compañeros. Foto: Giovanni Batista / VAVEL

La Real Sociedad continúa con su segunda sesión de trabajo tras retomar a los entrenamientos en la jornada del viernes. En el día de hoy, los jugadores han trabajado en una doble sesión, la primera en la pretemporada, en la que el balón ha tenido mayor protagonismo.

Toda la plantilla trabaja al completo a excepción de los internacionales Rulli, Odriozola y Vela, los dos primeros de vacaciones y el tercero aún en periodo de competición, mientras que los lesionados Carlos Martínez y Jon Guridi continúan con sus respectivas recuperaciones de las lesiones sufridas en la rodilla.

En rueda de prensa, el protagonista ha sido el capitán Xabi Prieto.

En su primera intervención, el capitán ha querido incidir en una de las ideas que más se ha escuchado en las últimas semanas, que no es otra que la de tratar de mantener al equipo en los puestos de arriba la próxima temporada: "La idea del equipo es seguir creciendo. A medida que hemos ido adquiriendo los automatismos del entrenador hemos ido creciendo. Lo que queremos es seguir creciendo y no parar, que el hecho de entrar en Europa no sea cuestión de una buena temporada y poder consolidarnos entre los equipos que pelean por entrar en Europa".

En referencias a lo que espera en la que podría ser su última temporada en San Sebastián, Xabi Prieto ha asegurado que el equipo afronta todas las competiciones con la máxima ilusión y tratando de hacerlo lo mejor posible en cada una de ellas: "Mi sueño es ganar un título con la Real. Es cierto que se van agotando las posibilidades pero este año tenemos otras tres competiciones. El equipo no tiene que ponerse límites, tenemos que competir al máximo, los rivales nos pondrán donde merecemos estar. Va a ser una temporada muy exigente pero creo que hay una plantilla para competir y tratar de rendir al máximo".

"Llorente va a aportar mucho al equipo"

En referencias a la Europa League, competición que el equipo disputará la próxima temporada, Prieto se ha mostrado ilusionado por cumplir un papel destacable en la competición: "La Europa League es una competición muy bonita, muy atractiva. Tenemos ejemplos muy cerca de equipos como el Celta, que llegó a semifinales, el Sevilla que ha ganado la competición varias veces o el Athletic que estuvo cerca de ganarla. Es una competición que no conocemos pero que nos invita a soñar y a disfrutar".

En referencias al nuevo fichaje, Diego Llorente, el capitán ha asegurado que poco a poco va adaptándose al equipo y a la ciudad y que seguro aportará mucho al equipo: "A Llorente le veo bien integrado tanto en el equipo como en la ciudad, es cierto que aún se le ve algo tímido pero conoce la Liga por lo que no va a tardar en adaptarse. Es un jugador rápido, muy bueno técnicamente y seguro que va a aportar muchas cosas buenas al equipo".

Por último, Prieto ha hablado de las salidas de jugadores que se han producido en los últimos días, asegurando que es difícil despedirse de ellos pero les ha deseado lo mejor en sus respectivas trayectorias: "Es gente muy querida en el vestuario con los que hemos compartido muchas cosas. Es difícil ver que se marchan pero les deseamos lo mejor en sus nuevos destinos y esperamos que el equipo no acuse demasiado esas bajas".