Aritz Elustondo: "Tenemos muchísima ilusión de cara a esta temporada"

Google Plus

Aritz corre junto a Labaka, Gaztañaga, Bautista y Concha. Foto: VAVEL/ Gio Batista

La única sesión del martes se ha saldado con un susto importante. Además de la ausencia del brasileño Willian José por las molestias que sufrió el lunes, Iñigo Martínez tuvo que retirarse antes de acabar la sesión debido a molestias en el glúteo. El parte médico no ha sido publicado aún por el club realista, pero se espera que no sea grave. Al finalizar la sesión, Aritz atendió a los periodistas en rueda de prensa.

Ilusión por competir

El canterano defensa se mostró contento por los primeros días de entrenamiento: "Los primeros días están siendo buenos, se está viendo la ilusión que tenemos ya desde el principio, estamos entrenando a buen nivel" decía contento. Preguntado por las expectativas de esta temporada teniendo tres competiciones, Aritz habló de "ganas de competir" en todas las competiciones que disputen. Añadió que querían disfrutar de la temporada: "Pienso que es un año bonito y queremos disfrutar e intentaremos hacerlo lo mejor posible" comentaba.

Aritz dio importancia a los amistosos de pretemporada: "Los partidos los afrontamos con ganas porque queremos coger ritmo y creo que vienen bien después de entrenar durante la semana" comentaba. Lo que dejó claro Aritz fue el ánimo de la plantilla: "Tenemos muchísima ilusión de cara a esta temporada" decía Aritz en nombre de todos.

Borrón y cuenta nueva

Tras una dura temporada relegado a un segundo plano, Aritz se mostró ilusionado de cara al nuevo curso: "Fue un año duro, complicado, pero esta es una nueva temporada y la afronto con mucha ilusión y ganas de competir" aclaraba. El defensa donostiarra dejaba claro que luchará por tener minutos pese al nivel que hay: "Sé que hay mucha competencia, pero voy a intentar tener más minutos y demostrar que valgo para estar aquí" explicaba.

En cuanto a la difícil tarea de asentarse en el primer equipo, Aritz se mostró confiado: "Siempre dicen que llegar es lo fácil y mantenerse lo difícil, es verdad que me tocó un año duro, pero pienso que he madurado mucho y que he aprendido muchas cosas, que intentaré demostrar este año" decía Aritz.