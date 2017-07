Crisis en los porteros de la cantera

Asier Riesgo en su etapa como jugador de la Real Sociedad. Foto: Denie Doyle

Asier Riesgo es el último portero de la cantera en subir al primer equipo y pelear la titularidad a un guardameta foráneo como Claudio Bravo, que lo fichó el director deportivo de aquel entonces Bakero procedente del Colo-Colo. El meta debarra compitió de tú a tú frente al chileno y demostró tener nivel para jugar en Primera División. A pesar de que la Real Sociedad ha formado a varios porteros de la talla de Luis Arconada, Otxotorena, Goikoetxea y Alberto López entre otros.

En los últimos siete años la cantera realista no ha sacado ningún portero con posibilidades de ascender al primer equipo y consagrarse en Primera División. Mandaluniz,Tanis Marcellán, Enrique Royo, Ander Bardají, Gorka Giralt y Tena entre otros no han conseguido dar el último paso. Sisniega ha renovado por dos temporadas pero aún está por pulir y Garrancho y Zubiaurre son aún muy jóvenes y completarán su primera temporada en el Sanse, al ser el mexicano el tercer portero de la Real Sociedad de vez en cuando bajará al filial para jugar minutos, no como Bardají que se ha pasado la temporada en blanco.

Último precedente de portero de la cantera y guipuzcoano

Desde Asier Riesgo no se ha visto ningún portero de la cantera y guipuzcoano capaz de competir con el guardameta extranjero, en este caso con Rulli o en la etapa de Riesgo con Bravo. Riesgo acabó la temporada del ascenso sólo disputó 630 minutos y se fue de malas maneras, no entendiendo la falta de minutos con Martín Lasarte y se marcha al Osasuna al finalizar su contrato con la Real Sociedad. La temporada 2.008-2.009 quería irse al Osasuna al jugar en Primera División y competir con la titularidad contra Roberto y Ricardo, o bien aceptar una oferta del Athletic, el eterno rival y ganarle el puesto a Iraizoz. Eso no sentó bien a al aficionado txuri urdin y a la directiva desde entonces, Riesgo fue descartado por la dirección deportiva y parte de la grada estaba en desacuerdo con el jugador por sus declaraciones polémicas, al insinuar "no encontrarse cómodo en el club".

Casos de Eñaut y Toño

El caso de Eñaut Zubikarai y Toño Ramírez es similar. El guardameta de Ondarroa fue el sustituto de Claudio Bravo durante seis temporadas y empezó como titular en la 2.014/2.015 por la venta del chileno al FC Barcelona, pero la llegada de Rulli le cerró las puertas de la titularidad. Por otra parte, Toño salió de la cantera realista pero tuvo que marcharse en busca de minutos al Tenerife B. El guardameta riojano después de su paso por el Guadalajara, la Cultural Leonesa y el AEK Larnaca, retornó a la Real Sociedad y firmó hasta junio de 2.018 como recambio a Gerónimo Rulli.

En la actualidad, Bardají busca equipo en calidad cedido y parece que el Huesca es el destino del portero de Lasarte. Sisniega ha renovado por dos temporadas y se convertirá en el tercer guardameta de la primera plantilla y bajará el Sanse en caso de necesidad. Los porteros "made in Zubieta" no pasan por su mejor momento, pero el futuro deparará si aún queda esperanza por ver a un canterano defendiendo la portería txur urdin.