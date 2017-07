Adnan Januzaj: "La Real le viene bien a mis características"

Januzaj en su presentación con el club. | Foto: Gio Batista / Vavel

El pasado jueves en Zubieta fue presentado el nuevo refuerzo para la Real Sociedad de Eusebio Sacristán: Adnan Januzaj, el futbolista belga que se mostró muy contento por formar parte del proyecto del entrenador vallisoletano. Previo a que el hombre del momento tomara los micrófonos, el presidente del club, Jokin Aperribay enunció los detalles del acuerdo, seguido de una serie de cumplidos por parte del director deportivo Loren Juarros. Luego, el nuevo elemento del equipo expresó sus intenciones con el equipo y las razones por las que se unió al mismo.

"Estoy agradecido porque el club creyó en mí, estoy contento por empezar una aventura en esta liga" dijo el procedente del Manchester United. Declaró sus razones para incorporarse a la Real: "quiero disfrutar del fútbol, el club creyó en mí desde el principio y estoy encantado de estar aquí. Siempre he disfrutado de jugar al fútbol, creo que el estilo de la Real le viene bien a mis características".

Para confirmar su compromiso con el equipo y la posición que ocupará, dijo que ha "sido entrenado para jugar detrás del delantero", pero hará lo que le solicite el entrenador y "favorecer al equipo". Alabó al mexicano Carlos Vela denominándolo como un "jugador de élite", de quien puede aprender y hacer las cosas lo mejor posible.

En cuanto a su estado físico declaró: "No estoy al 100% porque es el primer día. Pero me he entrenado con Mo Farah (corredor de fondo británico, medallista olímpico), quien me está entrenando deportiva y mentalmente". Luego opinó acerca de la calidad que se encuentra dentro de la plantilla: "Hay nombres importantes en la Real, aún me falta conocerlos más, pero mi objetivo es hacer goles y asistir, jugar al fútbol y disfrutar".

Januzaj ya ha entrenado por primera vez con el equipo, preparado para afrontar la temporada en la que la Real jugará por la Europa League y será parte del arsenal de atacantes bajo el mando de Eusebio.