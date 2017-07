Situación de los no convocados contra el Elgoibar

La Real Sociedad en un entrenamiento. | Foto: Gio Batista / Vavel

Buen inicio tuvo la Real Sociedad en su pretemporada amistosa al ganarle con contundencia al Elgoibar, alineando jugadores del filial y dejando un buen sabor de boca. El partido jugado en Mintxeta sirvió para demostrar el calibre de la Real Sociedad previo a una temporada en la que necesitarán de sus mejores actuaciones para poder triunfar.

Con las rotaciones presentadas por Eusebio para el juego, se resaltan las ausencias de tres jugadores que estaban en condiciones de jugar, sin embargo, no calaron entre las ideas del preparador, hablamos de Markel, Gaztañaga y Bardají. Jugadores que claramente pudieron formar parte del enfrentamiento, pero que viven situaciones que les sitúan fuera del club.

Markel Bergara

Bergara tiene negociaciones con Getafe. | Foto: Gio Batista / Vavel

El centro campista no formó parte de los dos onces que utilizó Eusebio en el partido contra el equipo de su ciudad natal. Según el mismo jugador, las lesiones le han complicado su paso en el equipo de su vida, desde ella, no ha vuelto a ser parte de los planes del técnico, asimismo, afirma que no ha tenido comunicación con el vallisoletano para entender que su lugar no se encuentra dentro del club. El Getafe ya tiene negociaciones avanzadas con la institución donostiarra y con el mismo jugador, algo que a él le tiene "ilusionado".

Ander Bardají

Bardají habría puesto rumbo al Huesca. | Foto: Gio Batista / Vavel

El arquero llegó a tomar la decisión de partir de la Real Sociedad tras pasar la campaña anterior sin oportunidades de jugar con el equipo. No recibió convocatorias y por lo mismo, no jugó minutos en ninguna competencia con el primer equipo. Recientemente se amplió el contrato al mexicano Sisniega, dejando claro que se le tiene más esperanza que a Bardají. Loren declaró en la presentación de Januzaj que el arquero de Lasarte ya tiene pláticas con el Huesca, club que le daría las oportunidades que busca.

Jon Gaztañaga

Gaztañaga se marcharía al Albacete. | Foto: Gio Batista / Vavel

El medio centro de 26 años no ha sido parte de los planos en la entidad txuri-urdin, saliendo como cedido en varias ocasiones y permaneciendo en el club la temporada pasada, para disputar solo 24 minutos fraccionados en dos partidos. El mismo jugador ha declarado su molestia con la confianza que le ha depositado Eusebio y esta temporada la haría con el Albacete, por lo que negociaría con la Real Sociedad para que pueda partir como jugador libre y así el equipo de Segunda no pagaría por su ficha.