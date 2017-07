Markel se va cedido al Getafe

Google Plus

Markel poniéndose a punto. Foto: Gio Batista/VAVEL

El centrocampista elgoibartarra pone rumbo a Madrid para buscar los minutos que aquí no tiene asegurados. El jugador realista jugará allí hasta junio de 2018 para ayudar al conjunto azulón a mantener la categoría en su regreso a Primera.

La operación salida en la Real Sociedad sigue su curso y el último en coger las maletas es Markel Bergara tras hacerlo oficial el club azulón en su cuenta de Twitter. Tras una temporada prácticamente en blanco sin la confianza del entrenador, Markel ha decidido buscar acomodo en otro club de Primera División, en este caso el Getafe, que ha logrado su cesión en su vuelta a la Liga Santander. Pese a que se hablaba de una posible rescinsión de contrato, finalmente Markel seguirá vinculado a la Real. El club azulón ha apostado fuerte por él y ha logrado que el futbolista de 31 años no abandonase España, como tenía pensado en un principio. El club donostiarra pagará parte de su ficha.

Sin sitio

Markel Bergara se va de la Real, por no entrar en los planes de Eusebio. Su participación esta temporada ha sido prácticamente nula. Eusebio apuesta por un juego de toque rápido, de combinaciones numerosas donde Markel no termina de encajar. Su corte defensivo le limita en el juego que quiere realizar el técnico vallisoletano. Además, ha sido lastrado por las lesiones y no ha terminado de encontrarse en su mejor forma. Markel se va, dejando a la Real sin ningún jugador de su estilo, un futbolista para cerrar, defender y ayudar al resto de compañeros en la tarea defensiva.

Limitado pero siempre cumplidor

El centrocampista defensivo de Elgoibar comenzó su carrera en el filial de la Real Sociedad, donde fue llamado por la selección española sub-20 en varias ocasiones. En la temporada 2005-2006 fue cedido al SD Eibar dónde disputó hasta 25 partidos en Segunda, pero no pudo evitar el descenso del conjunto armero a Segunda División B. La siguiente temporada la Real Sociedad decidió prestarlo al Vecindario de Segunda División, donde debido a las lesiones tan solo pudo disputar 18 partidos.

La Real Sociedad descendió a Segunda esa campaña y Markel logró entrar en el equipo de la temporada 2007-2008 inicialmente dirigido por Chris Coleman, quien le dio la oportunidad de debutar en Copa Del Rey ante el Las Palmas en septiembre. Tras una temporada marcada por la inestabilidad del club, Markel solo disputó cuatro partidos de liga y uno de copa. La Real no logró ascender y Markel se hizo un fijo en el equipo disputando 26 partidos la siguiente temporada de las manos de Juanma Lillo. La temporada del ascenso con Martín Lasarte, sus minutos decayeron, pero sumó al equipo en los 19 partidos que jugó para lograr el ansiado ascenso del club.

Ya en Primera División, Markel debutó en septiembre de 2010 ante el Almeria. Se consolidó en la máxima categoría del fútbol español convirtiéndose en un fijo de las rotaciones de Lasarte llegando a jugar 19 partidos. Sin embargo, con la llegada del técnico francés Montanier, Markel se ve relegado a un segundo plano jugando 11 partidos, en parte debido a sus innumerables lesiones. Aún así, consiguió la confianza del míster francés en la temporada 2012-2013, cuando la Real logró quedar cuarta en liga y clasificarse para la Champions League. Fue la pareja de baile de Asier Illarramendi en el centro del campo, completando su mejor campaña como profesional con 29 partidos aún habiendo estado lesionado.

El técnico Jagoba Arrasate le dio continuidad en la 2013-2014 siendo fijo en los onces titulares. Disputó 32 partidos de liga, siete de Champions League y uno de copa siendo ese el año que más partidos jugó y marcando su primer gol con la Real ante el Almería. El inicio de la temporada 2014-2015 fue un calco de las dos anteriores, era un fijo en el equipo. Con la llegada del escocés David Moyes en noviembre debido a los malos resultados de Arrasate, Markel fue perdiendo minutos en detrimento de Rubén Pardo y Esteban Granero. Sin embargo, finalizó el curso con buenos números, 30 partidos ligueros, uno de copa y cuatro de previas de Europa League.

Las últimas dos temporadas de Markel no han sido tan buenas como las anteriores. Moyes apostó por Illarra y Pardo dejando a Markel en segundo plano, pero con la llegada de Eusebio al banquillo y las lesiones de Pardo y Granero, Markel logró convertirse en la pareja de Illarra, aunque fuera por poco tiempo. El curso lo terminó con 20 partidos jugados y un gol. Ya en la 2016-2017, Markel perdió todo su protagonismo. Comenzó de titular en la primera jornada, pero el súper tándem Zurutuza-Illarra y su interminable lesión terminó por dejarle fuera del equipo. Solo ha jugado seis partidos, tres de ellos como titular.

En total, Markel Bergara ha servido a la Real en 212 partidos, 146 de ellos en Primera División, siete en Champions, cuatro en Europa League, seis en Copa del Rey y 49 de Segunda División sumando un total de 4 goles en los 14.643 minutos disputados con la elástica txuri urdin. Además, Markel ha jugado en casi todas las categorías inferiores de la selección. Ha sumado 40 partidos como internacional en los que ha participado en un Mundial sub-20 y un Europeo sub-17. Un profesional de la cabeza a los pies.