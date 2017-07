Raúl Navas: “Las piernas pesan, pero este es el camino”

Google Plus

Raúl Navas en un entrenamiento. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

La Real Sociedad empató a uno en su primer partido de pretemporada en Holanda ante el Genclerbirligi turco. El equipo de Eusebio no pudo finalizar las buenas oportunidades que tuvo pero dio buenas sensaciones siguiendo su esquema táctico, un sistema que va cogiendo forma poco a poco. El equipo turco se adelantó en el minuto 17 pero en el minuto 39 Raúl Navas igualó el marcador siendo este el marcador definitivo.

Fiel a su estilo

“el equipo ha mantenido el nivel que estaba teniendo últimamente con el juego de balón”

Sobre el partido, Raúl Navas afirmó lo siguiente: “Nos ha faltado un poco más de llegada y más intensidad, pero que el equipo ha mantenido el nivel que estaba teniendo últimamente con el juego de balón, teniendo la posesión”. El central sevillano expuso que se van “con la sensación esa del gol encajado tras una pérdida”. De todas formas, el jugador añade que “la propuesta de juego sigue siendo la misma del año pasado teniendo una posesión bastante alta durante todo el partido”.

Camino a seguir

“Hay que exigirnos más y también a nivel de intensidad”

A nivel físico, el central incidió en que “hay que exigirnos más y también a nivel de intensidad, es verdad que las piernas pesan pero al final como mejor te preparas es teniendo partidos y aquí tenemos bastantes, así que hay que seguir preparándose físicamente, tácticamente y todo lo que lleva nuestro fútbol”.

Respecto a su situación, comentó que se siente “a gusto y cómodo, porque la verdad que el año pasado empecé un poco al margen del equipo, físicamente no me encontraba bien con el tema del pubis”, al contrario que este año. “Me encuentro totalmente recuperado y con muchas ganas de seguir preparándonos para el inicio de liga”, comentó el central realista.