Mikel Oyarzabal: "Balaídos trae grandes recuerdos, pero lo importante es hacerlo igual de bien todos los partidos"

Mikel Oyarzabal realizando una conducción de balón. Foto: Óscar (Vavel)

Mikel Oyarzabal pasó por los micrófonos del canal oficial del club para realizar una valoración general de lo que están siendo estas primeras semanas de la pretemporada, así como aprovechó para marcar un objetivo para la temporada que comienza. El jugador eibarrés tiene claro que repetir los resultados de la campaña anterior sería una gran noticia, "Sabemos que lo que hicimos el año pasado es muy difícil de repetir pues hicimos muchas cosas bien, pero yo en cuanto he llegado he visto que el equipo está con muchas ganas de hacer las cosas bien".

"Intentaremos repetir lo del año pasado e incluso mejorarlo"

El joven zurdo también habló de sus retos profesionales con la Real, dejando entrever que se ve en el equipo para rato, "Esto no ha hecho nada más que empezar y espero que esto sea el principio de una larga historia". Mikel Oyarzabal se incorporó a las categorías inferiores txuri urdin en la categoría de cadetes por lo que conoce bien la casa y el trabajo que se hace desde abajo, "Una vez que suben canteranos la alegría no es solamente para ellos, sino también para toda la gente que trabaja desde abajo. Existe un gran esfuerzo de mucha gente en Gorabide y es cuando pasan estas cosas cuando más sale a la luz". Además Oyarzabal ya no es un novato y eso a la hora de tener confianza desde el principio lo valora de un modo muy positivo, "Al final conocer al entrenador, a los compañeros y a la gente te ayuda".

Vuelta con las pilas cargadas

La incorporación de Mikel al igual que la de Álvaro Odriozola se produjo más tarde que la de sus compañeros. La causa fue la disputa del Europeo sub 21. Así pues, tras tres semanas de desconexión, Oyarzabal cree que en breve se incorporarán al trabajo en grupo. "Hay ganas de meternos en la dinámica de grupo. Ahora estamos realizando cargas de trabajo en turnos de mañana y tarde para coger el tono ideal", declaró el joven futbolista realista.

Con apenas tres semanas por delante para el comienzo de la competición, la Real Sociedad iniciará esta en el mismo estadio en el que terminó la Liga anterior. Vigo es una ciudad de bonitos y muy recientes recuerdos para todos los aficionados de la Real y comenzar allí parece haber sido una inyección extra de motivación, "Balaídos es un campo especial para todos. Comenzar allí es un recuerdo muy bonito pues es donde conseguimos certificar la clasificación para Europa. Independientemente de eso lo importante es hacerlo bien pues al final vas a jugar contra todos los equipos".