De la Bella: "siento que vuelvo a mi casa"

De la Bella, en un encuentro con la Real Sociedad. Foto: Iñigo Hernández / VAVEL

El pasado jueves, la Real Sociedad hizo oficial la contratación del futbolista catalán Alberto De la Bella, procedente del conjunto heleno del Olympiacos, club al que recaló la pasada temporada procedente del conjunto donostiarra y con el que conquistó la SuperLiga griega.

Tras las marchas de Yuri Berchiche al PSG y Héctor Hernández al Deportivo Alavés, el francés Kevin Rodrigues quedó como única alternativa para ocupar el puesto de lateral izquierdo, de ahí la necesidad de reforzar el puesto con una nueva incorporación.

Un año después, De la Bella volverá a la que ha sido su casa durante siete temporadas, en las que ha disputado un total de 192 encuentros oficiales. El futbolista nacido en Santa Coloma de Gramanet ha firmado para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2019.

Tras hacerse oficial su contratación, De la Bella ofreció sus primeras impresiones a Real Sociedad TV.

En su primera intervención, De la Bella mostró su satisfacción por volver al vestuario en el que pasó siete de sus últimas ocho temporadas, agradeciendo a Olympiacos las facilidades que puso para que la operación se produjera con éxito: “Estoy muy feliz. Pienso que se han dado muchas situaciones para que pueda volver y desde que me lo plantearon no me lo pensé y comencé de nuevo a pensar en la Real. Estoy muy feliz de que se haya podido hacer y de poder estar de nuevo con mis antiguos compañeros. Muy agradecido también a Olympiacos por haber facilitado mi vuelta a casa, que es como me siento”.

Respecto al reencuentro con sus compañeros, De la Bella se mostró emocionado, aseverando en la satisfacción y la alegría que supone para él volver a su antiguo club: “El reencuentro fue muy bueno, le di un abrazo a cada uno de ellos, aunque con algunos ya había estado en las vacaciones. Es una alegría poder volver a este vestuario, volver a ser parte de esta gran familia para poder ayudar a los jóvenes a incorporarse a la dinámica del primer equipo. Pienso que puedo llevar un rol bueno y que puedo aportar cosas buenas al grupo. Siempre he dicho que esta es mi casa”.

"He seguido en contacto con mis compañeros"

De la Bella reconoció que tras salir del club, pensó que no volvería a vestir la zamarra blanquiazul, si bien eso no le impidió mantener contacto con sus antiguos compañeros: “Una vez salí pensaba que no iba a volver. Siempre que he podido he visto los partidos del equipo, he mantenido contacto con mis compañeros, me he ido de vacaciones con alguno de ellos. Una vez he vuelto he notado el cariño de los aficionados también. Están siendo unos días muy emocionantes para mí”

Por último, el futbolista catalán se mostró ilusionado con las aspiraciones del equipo en competición europea, asegurando que el equipo cuenta con la experiencia que le faltó otros años para poder dar la talla en la Europa League. “La idea de juego la conoce todo el mundo. El equipo tiene los mecanismos de Eusebio automatizados. Conocía a la mayoría de los jugadores, han subido jugadores del equipo filial y los fichajes que se han realizado han aportado la calidad que la Real pudiera volver a Europa. Este año tiene que ser de disfrute pero también de saber que la Real puede llegar lejos en las tres competiciones que vamos a disputar. Creo que tenemos que hacer gala de la experiencia que tenemos en temporadas anteriores”.