¿Quién ganará el duelo por hacerse con el lateral izquierdo?

Kevin Rodrigues durante un entrenamiento. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Apenas han pasado un par de semanas desde la vuelta al trabajo y Eusebio ya se está teniendo que quebrar la cabeza con algunas de las posiciones del equipo inicial. Si la temporada pasada el once de gala terminó siendo recitado prácticamente de carrerilla, algunas de las posiciones tenían nombre y apellido inamovible. Una de esas desmarcaciones era el lateral izquierdo, donde Yuri Berchiche se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Liga Santander. Ello no pasó desapercibido para los potentes clubes europeos y el ex de la SD Eibar ha hecho las maletas rumbo a París a mediados de este mes de julio.

Con Yuri fuera el puesto contaba únicamente con el canterano Kevin Rodrigues, quien debutó durante la pasada campaña con el primer equipo, dejando una gran actuación en el Estadio Santiago Bernabéu. En el cuerpo técnico se tiene mucha esperanza puesta en la joven promesa portuguesa. Eusebio y los suyos ven en el canterano un gran valor y consideran que tiene virtudes ofensivas que pueden aportar características similares a lo que le daba Yuri al equipo. Quizá su gran déficit es el aspecto defensivo. Por ello, desde el club se ha considerado oportuno traer de vuelta a un futbolista que si algo le sobra es experiencia. Efectivamente su nombre es el de Alberto de la Bella. El de Santa Coloma de Gramanet abandonó el club el pasado verano rumbo a Grecia tras seis temporadas como txuri urdin.De la Bella había iniciado la liga 2015/2016 como primera opción del por entondes entrenador realista, el inglés David Moyes. Sin embargo el cambio de técnico provocó nuevas decisiones y el nuevo míster, el vallisoletano Eusebio Sacristán decidió realizar retoques en el equipo. Una de las novedades fue precisamente la entrada de Yuri en detrimento de Alberto de la Bella. El buen papel desarrollado por Berchiche hizo que De la Bella apenas contara con oportunidades y a finales de temporada tomase la decisión de abandonar la que había sido su casa durante tanto tiempo, cambiando San Sebastián por Atenas para enfundarse la elástica del Olympiacos.

Con tres competiciones habrá oportunidades para ambos

El equipo donostiarra disputará tres competiciones durante la 2017/2018 por lo que todos los futbolistas a priori serán necesarios. A los 38 encuentros que se disputan en una liga regular hay que sumarle los de la Copa del Rey, donde mínimo disputará dos partidos y los de la Europa League, jugando aquí un mínimo de los tres encuentros de la fase de grupos. Si todo marchara bien y como mínimo pasase una ronda en la competición del K.O tendrán otros dos más, misma situación que si se clasifica para las eliminatorias europeas. Con todo ello Eusebio sabe de la importancia del conjunto y por lo tanto tanto Rodrigues como Alberto podrán disputar bastantes minutos.