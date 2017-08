Álvaro Odriozola: "Esta temporada esperamos que sea espectacular"

Odriozola en un partido de la pasada campaña. Fotografía: Gio Batista (VAVEL)

Álvaro Odriozola está deseoso de que empiece esta nueva temporada. Así lo ha transmitido a Real Sociedad TV: "Me siento muy ilusionado en esta nueva temporada. Si la temporada pasada fue buena, esta queremos mejorarla tanto a nivel personal como colectivo. En mi caso estoy con muchas ganas y con mucha ilusión de afrontar una temporada que esperamos que sea espectacular".

El canterano realista también analizó la temporada pasada, que fue especial para él pero ya tiene puesta la mirada en la próxima campaña: "Vino todo un poco de golpe pero ya he asimilado todo y ya es pasado. Me centro en esta temporada, ya no quiero que se me vea como el niño que había ascendido recientemente al primer equipo"

Asume la responsabilidad

El paso del filial al primer equipo ha supuesto que el jugador de San Sebastián asuma más responsabilidad en el equipo. Viene con muchas ganas para demostrar que está para luchar por la titularidad, como hizo en el tramo final de la temporada, donde sus actuaciones no pasaron desapercibidas, y fue convocado por España para el Europeo Sub 21.

A pesar de su juventud, el lateral de 21 años tiene las ideas bien claras: "Quiero que Anoeta disfrute conmigo, quiero aportar mi juego, dando asistencias y marcando algún que otro gol, estoy seguro de que va a ser así, para eso trabaja día a día."

En cuanto a la nueva temporada que se avecina, Odriozola cree que "se ha unido un grupo tanto a nivel futbolístico como nivel humano muy bueno, y sobre todo con mucha hambre, lo que es esencial para que un grupo vaya para delante".

Esta campaña hay un aliciente, y es que la Real juega Europa League, una competición que "es un reto muy ilusionante y soñamos con ganarla, vamos a ir a por ello. En Copa confiamos en mejorar el papel de la temporada pasada donde nos eliminó el Barcelona".

Orgulloso de estar en la Real

El donostiarra no oculta su satisfacción y lo orgulloso que está de formar parte del club de su vida: "La verdad que es todo un orgullo estar aquí, pone en valor todo el trabajo que se hace en la cantera. Es especial llegar al primer equipo siendo jugador de Zubieta, teniendo un sentimiento de pertenencia a un club, que es lo más bonito que hay en el fútbol".

Por último, explicó que está llevando a cabo la pretemporada. "Poco a poco, las pretemporadas son para eso, para ir cogiendo ritmo y confianza, para que cada uno vaya asumiendo su rol, también para conocer a los nuevos fichajes, su juego e intentar sacar lo mejor de ellos".