Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: Europa regresa a San Sebastián

Los jugadores de la Real Sociedad celebrando un gol. Foto: Óscar Alonso (VAVEL)

Los terrenos de juego del viejo continente vuelven a asomar en el horizonte realista, un horizonte teñido de txuri-urdin. Los entrenados por Eusebio Sacristán certificaron su presencia en la Europa League gracias a un agónico y a la postre heroico gol de Juanmi en Balaidos, campo que, ironías del destino, será el que abra el nuevo curso futbolístico en el campeonato liguero.

Es momento pues para afrontar una temporada que puede ser tan ilusionante como larga y exigente en cuanto a carga de encuentros. Para ello, los realistas han realizado una serie de amistosos y un stage en Holanda con la intención de afrontar la campaña y llegar lo mejor posible a su inicio.

Pretemporada

El pasado dos de julio, la Real Sociedad 2017/18 retornó al trabajo a las órdenes de Eusebio Sacristán con la mente puesta en una temporada ilusionante y cargada de encuentros. El problema que se encontró el vallisoletano, y que se ha alargado hasta los últimos compromisos amistosos, ha sido las numerosas bajas que ha sufrido a lo largo de la pretemporada, lo que han obligado al lasecano a echar mano de varios jugadores que militan en las categorías inferiores del club. Tanto es así que, sobre todo en los primeros encuentros de preparación, la mitad de la expedición que se enfrentó a equipos como el Elgoibar, Girondins o Saint-Éttiene estaba compuesto por jugadores del filial o en su defecto, jugadores del tercer equipo blanquiazul.

Precisamente el único integrante del "C", Ander Guevera, es uno de los que más minutos ha disputado de entre todos los futbolistas que no están llamados a ser parte del primer equipo. Ha cuajado buenos encuentros jugando de "4", posición en la que la Real parece tener cubierta la espalda con la irrupción de Igor Zubeldia en el primer equipo. Quien también ha tenido buenas actuaciones es el lateral arrasatearra Andoni Gorosabel, el elegido para cubrir la baja que Álvaro Odriozola deja en el Sanse.

En el ataque, también han sido numerosos los jugadores del filial elegidos para ocupar dichas posiciones. Hombres como Merquelanz, Capilla, Muguruza o Sangalli han comandado las posiciones más adelantadas en numerosos encuentros. De echo, Capilla ha sido el máximo goleador blanquiazul con tres dianas.

Resultados partidos pretemporada Real Sociedad 2017/18 Fecha Localidad Local Res Visit Goleador/es 15-07-17 Elgoibar CD Elgoibar 0-5 Real Sociedad Capilla (2), Elus, Bautista, Álex (pp) 18-07-17 Irún Real Sociedad 0-1 Girondins B. 22-07-17 Biarritz Real Sociedad 1-1 Saint-Éttiene Capilla 25-07-17 Arnhem Genclerbirligi SK 1-1 Real Sociedad Raúl Navas 27-07-17 Venlo VV Venlo 2-0 Real Sociedad 29-07-17 Rotterdam Feyenoord 1-0 Real Sociedad 02-08-17 Haren Groningen 0-2 Real Sociedad Willian José y Agirretxe 05-08-17 Watford Watford 0-0 Real Sociedad 09-08-17 Burgos Burgos CF 2-3 Real Sociedad Agirretxe, Januzaj y Oyarzabal 12-08-17 Palencia Sporting de Gijón 2-2 Real Sociedad Juanmi y Xabi Prieto

Con todo ello, Rubén Pardo ha sido el jugador que más presencia ha tenido sobre el césped dentro de los jugadores que están llamados a ser parte del primer equipo la próxima temporada. El riojano ha cuajado buenas actuaciones en los encuentros de preparación y espera contar con la confianza de Eusebio Sacristán en una temporada en la que su participación será necesaria, más tras las salidas de Esteban Granero y Markel Bergara del club.

Por encima de toda llegada o salida, la noticia de la pretemporada ha sido sin duda, el regreso al equipo de Agirretxe con gol incluido ante el Groningen. El de Usúrbil salió al terreno de juego cuando se cumplía el minuto 75 de encuentro, diez minutos antes de convertir con un gran testarazo el cero a dos, tras un centro medido desde la izquierda de Alberto De la Bella. 18 meses de calvario que parecen terminar poco a poco para el delantero de la Real Sociedad. Agirretxe parece estar de vuelta para alegría de toda la afición y el club donostiarra.

Siguiendo la filosofía de juego, algo que el técnico no negocia, la pretemporada no da juego para sacar demasiadas conclusiones; Eusebio fue capaz de alinear lo más parecido a su once de gala únicamente ante Feyenoord, Groningen, Watford o Burgos CF, lo cual no da para sacar demasiadas conclusiones. La temporada comienza el 19 de agosto en Balaídos, donde será la hora de dar el todo por el todo y arrancar una nueva e ilusionante campaña.

Aspiraciones para esta temporada

El conjunto realista tiene "tres objetivos". El primero, el ambicioso, es volver a levantar un trofeo tras tres décadas sin conseguirlo. Teniendo en cuenta la dificultad que conlleva proclamarse campeón de Liga, por no llamarlo utopía, la Copa del Rey y la UEFA Europa League se convierten en objetos de deseo para la entidad txuri-urdin.

Teniendo en cuenta que la empresa de levantar esos dos torneos tampoco es sencilla, otro objetivo realista pasa por volver a clasificarse para Europa al término de esta campaña. No hay que olvidar que la Real ya fue capaz de lograrlo hace no muchos años, pues se clasificó para la segunda competición europea el mismo año que disputó la Champions League.

De no lograr estos objetivos, algo factible, lo mínimo que se le puede exigir al equipo es que al final de la campaña haya estado cerca de haber conseguido un objetivo u otro. Hace años que la Real tiene que estar por encima de luchar por la salvación o deambular por la zona tranquila de la clasificación.

Balaídos dará el pistoletazo de salida

Si el agónico tanto de Juanmi en Balaídos certificó el pase a la fase final de la Europa League para la Real Sociedad, el destino ha querido que, como hemos comentado al principio, todo empiece donde terminó, de nuevo con Celta y Real Sociedad viéndose las caras, esta vez en la jornada inaugural. Los realistas afrontan un calendario exigente, con tres choques de nivel en su estadio para arrancar la temporada, ante Villarreal, Real Madrid y Valencia.

Los derbis llegarán tarde. Esta temporada, los donostiarras afrontarán hasta seis enfrentamientos territoriales, siendo el primero de ellos ante el Alavés en Vitoria. Poco después, la SD Eibar visitará Anoeta en el primer choque de noviembre. El derbi vasco, por excelencia, se jugará el 17 de diciembre en el Nuevo San Mamés y el 29 de abril en Anoeta. En la última jornada, los realistas visitarán al Barcelona.

Calendario LaLiga Real Sociedad 2017/18 Fecha Jor Rival Fecha Jor Rival 20-08 / 21-01 1 / 20 Celta 27-08 / 28-01 2 / 21 Villarreal 10-09 / 04-02 3 / 22 Deportivo 17-09 / 11-02 4 / 23 Real Madrid 20-09 / 18-02 5 / 24 Levante 24-09 / 25-02 6 / 25 Valencia 01-10 / 28-02 7 / 26 R. Betis 15-10 / 04-03 8 / 27 D. Alavés 22-10 / 11-03 9 / 28 Espanyol 29-10 / 18-03 10 / 29 Getafe 5-11 / 01-04 11 / 30 S.D. Eibar 19-11 / 08-04 12 / 31 Girona 26-11 / 15-04 13 / 32 Las Palmas 03-12 / 18-04 14 / 33 Atlético M. 10-12 / 22-04 15 / 34 Málaga 17-12 / 29-04 16 / 35 Athletic C. 20-12 / 06-05 17 / 36 Sevilla 07-01 / 13-05 18 / 37 Leganés 14-01 / 20-05 19 / 38 Barcelona En negrita, rivales como visitante para la Real en la primera vuelta.

Otros reportajes de la sección:

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: análisis de la plantilla

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: análisis táctico

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: Anoeta, el templo txuri-urdin

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: a mejorar para seguir entre los seis primeros

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: Balaídos para el estreno de la Real europea

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: el capitán del barco llamado Illarramendi

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: Eusebio Sacristán

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: historia realista

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: palmarés del equipo

Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: toda una vida vistiendo txuri-urdin