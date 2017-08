Previa Watford vs Real Sociedad: último test en el extranjero

Canales pugna por un balón en pretemporada. Foto: Gio Batista/VAVEL

Amistoso de nivel el que se va a jugar en Watford el sábado entre dos equipos que no se han medido nunca. El conjunto local ya está pensando en la liga y este será el último partido para prepararla, en la que será la presentación del equipo. Mientras tanto, Eusebio ha recuperado a varios jugadores que aún no habían jugado, y gracias a ello se volvió a ver la mejor versión del equipo frente al Groningen. Sin embargo, los rumores de las posibles salidas de Iñigo y Rulli podrían lastrar al equipo psicológicamente. Prueba de fuego para ambos equipos.

Con la Premier a la vuelta de la esquina

Pereyra en el último amistoso del Watford. Foto: Watford

El nuevo Watford de Marco Silva está ya a punto de iniciar su tercera andadura consecutiva en la máxima categoría inglesa. Para llegar con garantías de éxito al exigente inicio, frente al Liverpool, están jugando amistosos de nivel. Los ingleses llevan jugados cinco amistosos, dos de ellos de fogueo, ante rivales menores como el Woking, empató a 1, o el Wimbledon, contra el que cayó por 3-2. Después llegó el stage en Austria, donde los Hornets consiguieron pleno de victorias ante Viktoria Plzen y Eibar, ambos por 1-0. Ya de vuelta en Inglaterra, los pupilos del portugués Silva empataron a 0 frente al Aston Villa en Villa Park. Frente a la Real será su última prueba antes de empezar la Premier 2017-2018.

Capoue frente al Manchester City en la pasada Premier. Foto: Zimbio

El conjunto de Vicarage Road ha contratado varias incorporaciones de nivel para no ver peligrar su estancia en la Premier. La primera y más importante es la del técnico portugués Marco Silva, un técnico que a punto estuvo de salvar a un desahuciado Hull City, y que ya ha demostrado su valía en varios equipos. Junto a él, han llegado hombres importantes como Chalobah, del Chelsea, Cleverley, del Everton, Hughes, del Derby County, Kiko Femenia, del Alavés y Bachmann del Stoke City. En total han desembolsado unos 25 millones de euros, cifra importante. También ha sufrido bajas como Paredes, Berghuis, Kums, Uche Agbo, Mario Suarez o Niang. Oulare, por su parte, se marcha cedido también. En total, han recuperado unos 17 millones.

Vuelven los goles

Willian José. Foto: Óscar Alonso/VAVEL

La Real Sociedad viajará a Inglaterra con dos, principalmente, buenas noticias bajo el brazo. Las dos tienen que ver con los delanteros del equipo, y también con goles. Y es que Willian José volvió a jugar con la Real frente al Groningen y en los 45 minutos que disputó, dio un recital de como jugar de delantero, incluyendo un golazo desde la frontal del área. Pero lo más importante, con todos los respetos, fue la vuelta al ruedo de Imanol Agirretxe. Tras un cautiverio de año y medio, volvió a jugar y además marcó, un gol típico suyo, y se emocionó. Además, Oyarzabal, Odriozola y Vela volvieron también y se les vio muy activos.

Januzaj en el partido frente al Saint Etienne. Foto: Gio Batista/VAVEL

El conjunto realista llega al amistoso de Inglaterra con siete partidos a sus espaldas, incluidos los cuatro del stage de Holanda, finalizado recientemente. Las otras notas positivas de la pretemporada, hasta ahora, han sido las buenas actuaciones de los potrillos, especialmente Guevara, Capilla, Kevin o Gorosabel. Por otro lado, el flamante fichaje estrella Adnan Januzaj se está luciendo. Parece ser que se está adaptando a toda velocidad y se nota en el terreno de juego, ya que está siendo uno de los mejores en todos los partidos.

Navas y Kevin, al fondo, frente al Girondins. Foto: Gio Batista/VAVEL

Los pupilos de Eusebio han logrado un balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas hasta ahora. 0-5 vs Elgoibar, 0-1 vs Girondins, 1-1 vs Saint Etienne, 1-1 vs Genclerbilgi, 1-0 vs Feyenoord, 2-0 vs Venlo y 0-2 vs Groningen. El máximo goleador es Capilla hasta el momento con tres tantos. Por delante, aún quedan dos amistosos más, por ahora, vs Burgos, el 9 de agosto, y vs Sporting, el 12. Una pretemporada cargadita de partidos para llegar a tope al inicio liguero y europeo.

Posibles onces

Siendo el último amistoso para los ingleses y el último de nivel para los realistas, se preveen onces reconocibles en ambos lados del campo. Aún así, las lesiones y rotaciones podrían dejar alguna que otra sorpresa. Deeney, Iñigo, Zubeldia, entre otros, no estarán. Apuesta de VAVEL.