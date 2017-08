Alberto de la Bella: "La Real puede ser un grande en Europa League"

De la Bella vuelve a la Real Sociedad. | Foto: Diario Vasco

El lateral izquierdo Alberto de la Bella ha vuelto a la Real Sociedad tras su cesión al Olympiacos griego, equipo con el que ganó la liga griega. El jugador se ha mostrado muy feliz tras su retorno a Anoeta, equipo que lo formó y que le da una nueva oportunidad para destacar, haciendo que el jugador se ilusione con un posible retiro en el equipo que lo creó. Recientemente, el jugador habló acerca de sus sensaciones en la plantilla donostiarra.

Inicialmente, ha destacado la comodidad que siente en el club. “Siento que no me he ido nunca. Disfruté mucho del año en Grecia, he renovado ganas y vengo como un chaval del Sanse, me siento integrado a la dinámica del equipo”, declaró que se incorpora con la voluntad de “ayudar a Kevin (Rodrigues) en el lateral izquierdo y competir con él”. Con respecto a sus sensaciones tras el regreso: “Jugué con ansia por volver a ponerme la camiseta de la Real, luego ya me he visto más acoplado”.

Alberto contó cómo se empezaron a mover las cartas para que pudiera regresar a San Sebastián: “He puesto todos los medios para volver, firmo por dos años y considero una opción dejar el fútbol con la camiseta de la Real”, manifestó el lateral.

Con respecto al progreso del equipo, expresó: “Creo que ha crecido a nivel mental, lo veo con más confianza para aspirar a retos más importantes, la Real puede ser un equipo grande en la Europa League, veo al equipo con mucha ambición”. Manifestó cómo se se dieron las cosas al salir cedido al combinado griego: “Yuri estaba con mucha progresión, había gente joven apretando. Entendimos la situación y yo la acepté, sin reproches para nadie”, asimismo, confesó haber hablado con Eusebio, quien está “contento” por su retorno quien le “conoce y si quiere que esté aquí es porque guarda un buen recuerdo”.