Posibles candidatos para sustituir a Íñigo Martínez si se marcha

Diego Reyes, uno de los posibles sustitutos de Íñigo Martínez, con la selección de México. Foto: Twitter Diego Reyes (@Diego_Reyes13)

Íñigo Martínez no ha jugado ningún partido de pretemporada con la Real, debido a unas molestias musculares. Por lo que, no viajó a Holanda ni tampoco a Inglaterra. Sin embargo, la Real Sociedad no estaba dispuesta a dejar salir al defensa vasco. Esta temporada viene cargada de competiciones y el jugador es fundamental.

Por lo que, el club rechazó varias ofertas desde Italia e Inglaterra. Salvo que, Inter de Milán o Manchester United estuviesen dispuestos a pagar la cláusula del jugador: 32 millones de euros. Y a las ofertas por Íñigo, se sumó el FC. Barcelona.

Loren Juarros, director deportivo del club vasco, confirmó el interés del equipo culé por el jugador. Ya que, tras obtener los 222 millones por Neymar, el club catalán está dispuesto a hacerse con más de un jugador que le aporte calidad. Y ya le ha hecho saber a la Real Sociedad que su jugador es una de sus posibilidades.

De momento, no hay nada oficial por parte de la directiva e Íñigo sigue siendo jugador blanquiazul. Y aunque el Barcelona no está dispuesto a pagar los 32 millones por el jugador, Íñigo Martínez es uno de los jugadores que, quizá, formen parte de la plantilla blau grana esta próxima temporada.

Por ello, Eusebio Sacristán y la directiva del club txuri-urdin necesitan saber qué pasa finalmente con el jugador. Y poder, así, hacerse con otros jugadores que puedan suplir la posición perfectamente. Son bastantes los jugadores que podrían cubrir la posición del vasco.

Posibles candidatos

Los más nombrados son David García, lateral izquierdo del Osasuna. La posible llegada de este jugador ya se barajó al principio del mercado de verano y se pagarían 5 millones de euros por él. También cabe la posibilidad ver de vuelta a Diego Reyes, jugador mexicano que vino cedido del F.C. Porto hace dos temporadas. Por lo que, en su día compartió minutos con Íñigo.

Aunque dichos jugadores tienen más posibilidades, también se habla del uruguayo Mauricio Lemos, actualmente central de Las Palmas. Aunque, para su llegada, la Real Sociedad tendría que pagar una cláusula próxima a los 30 millones por el jugador. Otro posible jugador sería Iván Marcano, lateral izquierdo del Oporto. Y, dado que Eusebio fue técnico deportivo del Barça, cabría la posibilidad de hablar de Carlos Aleñà o Rafinha Alcántara.