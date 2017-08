Llorente: "El estilo de juego de Eusebio fue uno de los motivos para decir 'sí' a la Real"

Llorente, en un amistoso | Imagen: Gio Batista - VAVEL

La Real Sociedad de Eusebio Sacristán jugará su penúltimo amistosode esta pretemporada ante el Burgos. Después de disputar el encuentro ante el conjunto burgalés, los de Eusebio jugarán el último ante el Sporting de Gijón el sábado. Después ya, los donostiarras seguirán con su puesta a punto para el inicio de La Liga Santander 2017/2018 a falta de una semana del inicio del campeonato liguero.

Esta vez, fue el turno de Diego Llorente para hablar ante los medios de comunicación después del entrenamiento matinal del pasado martes. Repasó la situación del equipo y la suya, que se estaba recuperando de una lesión. Y como era de esperar, fue preguntado por Iñigo Martínez.

"El tobillo está ya recuperado, pero en Holanda tuve un fuerte golpe en el hombro y ahí sí que tengo algunas molestias, que supongo que me irán desapareciendo, pero el esguince ya digo que olvidado", destacó sobre su lesión. También quiso añadir que la adaptación con su nuevo equipo está siendo fenomenal.

Después ya fue preguntado por si se ve como sustituto de Iñigo Martínez (el FC Barcelona está interesado en él). Llorente dijo en todo momento que, de momento, Iñigo es de la Real, por lo que no está pensando en eso. "Son rumores, no hay nada oficial. No he notado nada raro. Es un compañero más y yo he venido para competir con los centrales que hay y nada mas. ¿Jugar en la izquierda Navas o yo? Yo he jugado tanto en la derecha como en la izquierda, como creo que los demás centrales que hay en la plantilla", manifestó el madrileño.

Para finalizar su rueda de prensa, el nuevo fichaje de la entidad donostiarra habló sobre los objetivos de la Real en esta nueva temporada que comienza en nada. "Creo que un equipo como la Real tiene que tener jugadores ambiciosos, este año mas si cabe al existir la posibilidad de Europa. Un equipo como la Real deber aspirar a estar arriba y eso lo tenemos que hacer, desde el trabajo y el respeto a todos los rivales", concluyó.