Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: Palmarés del equipo

Sin duda la ciudad de Donostia/San Sebastián es una de las villas históricas del fútbol ibérico. Bajo diversos nombres derivados de cuestiones internas o circunstancias externas, la Bella Easo ha estado presente en el mundo del balompié casi de sus inicios más primarios. Su longevidad junto con su regularidad en los campeonatos ha permitido situarse a la actual Real Sociedad en la octava posición de la clasificación histórica de la Primera División española.

Sin embargo, en cuando se analiza el palmarés del equipo guipuzcoano, este cae hasta la novena posición.

Veni, vidi, vici… La Copa de 1909 que antecedió a la actual Real Sociedad

El primer título de la Real Sociedad llegó cuando aún no era la entidad que hoy preside Jokin Aperribay. El primer trofeo se logró bajo la asociación Club Ciclista de San Sebastián, que tras ser fundada en 1907, con Julián Comet como gran propulsor y con el ciclismo como objetivo, en 1909 contó con una sección de fútbol formada por antiguos miembros del San Sebastián Recreation Club.

Ese mismo curso la sección de Foot-Ball, se inscribió en la Copa que tendría lugar en el Estadio O'Donell de Madrid entre los días 4 de abril y 8 de abril. Cinco fueron los clubs inscritos. Español FC, FC Barcelona, Galicia FC, Athletic de Bilbao y el propio Club Ciclista de San Sebastián.

En la capital española, los de Donosti se enfrentaron en primera ronda a un Athletic de Bilbao que sucumbió en el derbi ante los de la Bahía de la Concha por 4-2. Ya en semifinales, momento en el que entraron en competición el resto de contendientes, Allí les esperaba el 6 de abril, el Galicia FC. El resultado de aquel choque fue un 2-0. El objetivo de la final se había alcanzado.

Dos días después, la gente que se congregó en el O'Donell (unos 8.000 se comenta que asistían a cada partido) presenció un duelo entre el Club Ciclista de San Sebastián y el Español FC, que en la otra semifinal había eliminado a un FC Barcelona que partía como favorito según los cronistas de aquella época.

Ante tal multitud, el Club Ciclista de San Sebastián ganó por 3-1 a los catalanes en un choque en el que siempre fueron por delante y en el que solo cuando el Español FC se acercó con el 2-1 en el marcador, vio que el resultado podía igualarse. Sin embargo, un nuevo gol y a la postre último del torneo, aseguraron la victoria y la Copa para los donostiarras.

FICHA DE LA FINAL DE COPA DE 1909 CLUB CLISTA DE SAN SEBASTIÁN - 3 1 - ESPAÑOL F.C. - Pedro Bea - Alfonso Sena - Manuel Arocena - Domingo Arrillaga - Bonficacio Echeverría - José Rodríguez - Miguel Sena - Mariano Lacort - C.F. Simmons - G. MacGuinness - J. Biribén - Pablo Lemmel - Carruana - Méndez - Manuel Yarza - Kindelán - Heredia - Armando Giralt - José Giralt - Neyra - Morales - Rodríguez Goles: 1-0, min.30, MacGuinness; 2-0, min.47, Simmons; 2-1 min.desconocido. J.Giralt; 3-1 min.desconocido, M.Sena.

Fue la primera participación como Club Ciclista de San Sebastián y la última. No les hizo falta ninguna más para poner su nombre en el historial de vencedores. La fundación de la actual Real Sociedad les esperaba.

La maldición y profecía de Mr.Comet: una movediza travesía desierta entre descensos, ascensos y Puertollano como símbolo de una época

Aun cuando todavía se estaba saboreando las mieles de primera Copa, la sección de fútbol decidió independizarse y crear legalmente el 7 de septiembre de 1909 la Sociedad de Foot-Ball de San Sebastián, actual Real Sociedad.

Poco tiempo después, cuando el Ayuntamiento de la ciudad decidió dar luz verde a la construcción del Estadio de Atotxa y a su vez, la destrucción del Velódromo que allí había construido Julián Comet (viejo conocido del nuevo club), este decidió descargar su enfado espetando una lapidaria frase en contra de los que un día no muy lejano habían formado parte de su club. “¡La Real Sociedad nunca será campeona!”. No iba desencaminado el francés ya que tras esa primera Copa, la Real Sociedad vivió un período de más de siete décadas sin alzarse de nuevo con un trofeo.

En esos más de 70 años, la Real Sociedad vivió la República, la Guerra Civil, la postguerra, cambios de nombre asociados a cada circunstancia sociopolítica y deportivamente un periodo marcada por su primaria presencia en Primera hasta que entró en una década de ascensos y descensos que acabaron con la mítica jornada en Puertollano. Y después el regreso estable a la máxima categoría pero sin alegrías que celebrar.

La época dorada, la era de Ormaetxea

Y es que tras tantos años de sin sabores, a la Real Sociedad le tocaba brillar de nuevo. Y bien que lo hizo en una década de los 80’ en la que logró el resto de títulos que posee hasta el momento. Y con ello, y a pesar del título de Copa, el técnico Ormaetxea es uno de sus grandes artífices de dicha década dorada txuri-urdin.

En aquella década, los donostiarras sumaron una dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa, llegando a disputar otra final de Copa más que saldaron con resultado negativo y unas semifinales europeas.

En la cúspide de La Liga

Sin duda, si a cualquier aficionado del fútbol le preguntas como fue la entrada a la década de los 80, futbolísticamente hablando, su respuesta muy probablemente es que fue en blanco y azul, en txuri y urdin. Pues se entró a la década de los ochenta con un hito para la ciudad de Donosti.

La Real Sociedad conquistó las Ligas de las temporadas 1980-1981 y 1981-1982. Hasta ese momento, los guipuzcoanos nunca habían logrado alzarse con la competención y en un abrir y cerrar de ojos, sumaban dos y de forma consecutiva.

Los nombres propios del once txuri-urdin hablaban por si solos. Atotxa vibraba con las paradas de Arconada o las jugadas de los López Ufarte, Zamora y compañía. Pero cuando de verdad sí saltaron del lugar donde se encontraban sentados fue cuando un 26 de abril de 1981 en el minuto 89 del partido que enfrentaba a Sporting de Gijón y Real Sociedad en El Molinón, Jesús Mari Zamora anotaba y ponía un 2-2 en el marcador que conducía a los vascos a la gloria liguera por primera vez.

La siguiente temporada, fue Atotxa y una victoria por 2-1 en un derbi ante el Athletic de Bilbao en la última jornada los que llevaron en volandas a la Real Sociedad a por el doblete liguero.

Los Santos Inocentes fueron merengues (La Supercopa de España 1982)

El 13 de octubre de 1982 el fútbol español se vestía de gala para presenciar el primer encuentro de la Supercopa de España. Un trofeo que aquel día convirtió en realidad la propuesta (junto con la Copa de la Liga) que un 21 de julio de 1982 realizaba y defendía el por aquel entonces presidente del FC Barcelona, Josep Lluis Nuñez, en el pleno de la Federación Española.

Vigente campeón de Liga versus vigente campeón de Copa. A doble partido. Ida y vuelta. Dicho y hecho. O en este caso, aprobado y hecho.

Aquella ida disputada el 13 de octubre de 1982 en un Santiago Bernabéu cuyas localidades ocupaban más de 45.000 personas, acabó con un resultado positivo para los locales que salían de dicho choque con una renta favorable de 1-0, obra de John Metgod. Sin embargo, esa derrota por la mínima no le restaba opciones a la escuadra guipuzcoana.

FICHA DEL PARTIDO DE IDA DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA DE 1982 REAL MADRID - 1 0 - REAL SOCIEDAD - Agustín - Paco Bonet - José Antonio Camacho - Juan José - John Metgod - Ricardo Gallego (83' Alfonso Fraile) - Uli Stielike - Ángel - Ito (46' Isidro) - Juanito - Santillana - Luís Arconada - Alberto Gorriz - Inaxio Kortabarria - Elíseo Murillo (57' Diego Álvarez) - Julio Olaizola - Genaro Zelaieta - Jesús Mari Zamora - Javier Zubillaga - Roberto López Ufarte - Jesús Satrustegi - Pello Uralde (76' José Mari Bakero) Goles: 1-0 min.44, John Metgod Árbitro: Enríquz Negreira. Amonestó a: Ricardo Gallego min.5; Juanito (Doble Amarilla) min.22; Jesús Mari Zamora min.26; Julio Olaizola min.29; Uli Stielike min.34; Pello Uralde min.55; Ángel min.68; Juan José min.69; Inaxio Kortabarria min.74; Genaro Zelaieta min.84; Alberto Gorriz min.85.

Más de dos meses después del encuentro de ida, el partido final de la primera Supercopa de España tenía lugar en el Estadio de Atotxa cuyo aforo estaba completo. Según cuentan las crónicas del 29 de diciembre, como la de Javier Pagola en el diario ABC, aquel fue un choque en el que según relataba "no faltaron brusquedades, tensiones y emoción".

Palabras que en el terreno de juego se transformaron en un gran número de cartulinas de ambos colores. Y que llevó a presenciar un partido duro. En cuanto al marcador, la Real Sociedad no consiguió hacer valer su hombre más hasta la segunda parte cuando Uralde, en el 53', adelantó a los donostiarras en el marcador e igualó la eliminatoria. Con ese empate global, y un Real Madrid con nueve jugadores sobre el césped, se llegó a los 90' reglamentarios. Sin embargo, los 30 minutos de prórroga tuvieron dueño y señor. Y esa fue la Real Sociedad que amplió hasta en tres ocasiones su ventaja, Arconada atajó un penalti a John Metgod y acabó goleando al Real Madrid. Aquel 4-0 que celebraba la afición realista no era una inocentada. Era la realidad del 28 de diciembre de 1982.

La Real Sociedad era campeona de la Supercopa de España. La Real Sociedad era la primera campeona de la Supercopa de España. Aquel día de Santos Inocentes, la Real Sociedad había entrado en la historia de la competición con un dato que nadie podría arrebatarle. Siempre sería la primera en haber logrado el trofeo.

FICHA DEL PARTIDO DE VUELTA DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA DE 1982 REAL SOCIEDAD - 4 0 - REAL MADRID - Luís Arconada - Celayeta - Alberto Gorriz - Gajate - Elíseo Murillo (73' "Txiki" Begiristain) - Orbegozo - Larrañaga - Diego Álvarez (61' Sukia) - José Mari Bakero - Pello Uralde - Roberto López Ufarte - Agustín - José Antonio Camacho - John Metgod - Paco Bonet - Juan José - Gallego - Ángel - Fraile - Isidro - Pineda (81' Salguero) - Portugal (61' San José) Goles: 1-0 min.53, Uralde; 2-0 min.91, López Ufarte; 3-0 min.103, Uralde; 4-0 min.104, Salguero (p.p.). Árbitro: Pes Pérez. Amonestó a: José Mari Bakero min.14; López Ufarte min.22; Luís Arconada min.22; Isidro min.53; Gajate min.63; Larrañaga min.74. Enseñó la cartulina roja a Juan José (min.22) y Ángel (min.71) por agresión.

La Romareda. Tres décadas del último título realista

El 27 de junio de 1987, meses antes de la Supercopa conquistada en Atotxa, la Real Sociedad volvió a celebrar un nuevo título. Y lo hizo en La Romareda ante el Atlético de Madrid y conquistado la, hasta ahora, su última Copa del Rey. La primera en la época moderna del balompié.

De aquella final de recuerdo sempiterno para los txuri-urdin pasará la historia entre otros motivos por el mítico canto "No pasa nada, tenemos Arconada" de los aficionados realistas en las gradas. Qué razón tenían aquellos que lo gritaban a pleno pulmón cuando el histórico portero y capitán de la Real Sociedad se erigió como el hombre del encuentro. Sus paradas destacadas durante el tiempo reglamentario, se hicieron todavía más gigantes cuando, ante las tablas de colchoneros y donostiarras (2-2) al final de los 90' y una prórroga sin novedades en el marcador, el choque se vio abocado a la resolución en la tanda de penaltis.

Los de Toshack no erraron ninguno de sus lanzamientos. No lo hizo Bakero en el primero de los penaltis, tampoco Mugika en el segundo. Entonces, en el cuarto disparo (del global) desde los once metros, el segundo para el Atlético de Madrid, el rojiblanco Da Silva mandó su lanzamiento fuera de la meta defendida por Arconada. La Real Sociedad se adelantaba en la suerte de los penaltis. Martín Begiristáin mantenía el acierto de los de Donosti en el tercer golpeo para estos. Landaburu para los madrileños no defraudó y mantuvo las distancias. Se llegó a la cuarta ronda, Larrañaga puso el balón entre las mallas de Abel y entonces llegó el turno para la historia. Quique Ramos era el lanzador de la escuadra de Madrid, Arconada el guardameta que tenía en frente. Luís detuvo aquel disparo y el resto es historia para los miles, entre 15 mil y 25 mil que estima, que se desplazaron a Zaragoza, y para aquellos que lo siguieron por el televisor.

Una historia que, en cuanto a títulos de Primera División o Copa, no tiene más páginas escritas con letras doradas.

FICHA FINAL DE COPA DEL REY TEMPORADA 1986-1987 ATLÉTICO DE MADRID - 2 2 - REAL SOCIEDAD - Abel - Tomás - Quique Ramos - Sergio - Ruiz - Julio Prieto - Uralde (Quique Setién, min.86) - Marina (Julio Salinas, min.64) - Da Silva - Landaburu - Rubio - Luís Arconada - Sagarzazu - Aitor López Rekarte - Larrañaga - Alberto Gorriz - Gajate - Dadie - José Mari Bakero - "Txiki" Begiristain - Jesús Mari Zamora (Mujika, min.86) - Roberto López Ufarte (M. Begiristain, min.103) Goles: 0-1 min.10, López Ufarte; 1-1 min.24 Da Silva; 1-2 min.36, "Txiki" Begiristain; 2-2 min.75, Rubio. Árbitro: Ramos Marcos. Amonestó a: Sergio min.21; Zamora min.37; López Rekarte min.54; Gorriz min.101.

Sedientos y anhelantes: la cruda espera en la conquista de un nuevo trofeo

La segunda Copa de España (en este caso bajo la denominación “Copa del Rey”) devolvió a la Real Sociedad el hambre por volver a la cima del fútbol español. Y la conquista de dicha Copa del Rey trajo consigo un bienio de dominio realista. Sin embargo, lo que un lustro antes se transformó en títulos y campeonatos, en esta ocasión se convirtió en una doble ocasión perdida. El resultado: dos subcampeonatos.

El de Liga, subcampeones tras un superior Real Madrid, en una temporada cuyo formato albergaba por primera vez a 20 equipos y el de la propia Copa, cuya condición de campeón no pudo revalidar en una final en la que los hombres entrenados por John Benjamin Toshack cayeron derrotados por la mínima (1-0, Alexanko) ante el “Rey de Copas”, el FC Barcelona en una final que tuvo como escenario el Santiago Bernabéu.

Con aquella derrota, a manos de los catalanes y por cuyo verdugo (Alexanko) corría pasado “León”, la Real Sociedad dijo adiós a toda oportunidad de volver a alzarse con algún campeonato. Con aquel doble subcampeonato en la temporada 1987-1988, la Real Sociedad entraba, sin conocerlo, en un limbo del que en el curso 2016-2017 se han complicado tres décadas y la temporada que en breve se incia, puede llevar a los txuri-urdin a cumplir 30 años sin disputar ninguna final.

Un título que pudo ser pero no fue

Y es que, también en aquella 1987-1988 la Real Sociedad no pudo repetir la Supercopa de 1982. Legitimada por la Copa del Rey que había ganado la temporada anterior, la imposibilidad de lograr un acuerdo con el por entonces vigente campeón de Liga (Real Madrid) para establecer una fecha para celebrar dicho Supercopa, provocaron que aquel curso, dicho entorchado quedase desierto por segunda temporada consecutiva, y, con ese vacío legal, el de un título que por entonces carecía de historia y fechas propias, la entidad donostiarra perdió una ocasión de oro para ver ampliado su palmarés.

Un camino entre el hastío, las sombras, un título indeseado pero necesario y las nuevas luces

Desde entonces, el aficionado de la Real Sociedad ha visto como su equipo no solo no le brindaba ningún nuevo título, sino que ha visto como su club se instalaba y transitaba por el campeonato doméstico en una cómoda posición media de la tabla sin ambiciones europeas y cuya relajación les condenaba en ocasiones a lidiar y eludir las plazas del descenso.

Tan solo la 2002-2003, como si de un oasis se tratase, sacudió y espoleó a la afición realista y les hizo soñar con un título que se escapó en Balaídos pero que les hizo salir a las calles a celebrar un subcampeonato que no conseguían desde hacía más de una década.

Pero aquello fue la excepción y Donostia pronto lloró un descenso que se consumó en la 2006-2007. Pero paradójicamente, el paso por la categoría de Plata, lleva la firma del último título (aunque menor) de la Real Sociedad. El de Campeones de Segunda División en la 2009-2010. Una copa cuya recompensa todavía siguen disfrutando y trabajando. Su plaza en Primera División.

Desde entonces, y especialmente en los últimos años, si bien no ha habido campeonatos, la plantilla ha logrado volver a entusiasmar a su afición. Los fieles de Anoeta han escuchado como sonaba el himno de la Champions League en su estadio mientras que en la 2017/18 que está a punto de iniciarse, estos miran con ilusión y esperanza el camino que puede llevar a su equipo a conquistar la Liga pero especialmente una nueva Copa del Rey o su primer título internacional; la Europa League.

Una meta que saciaría una hambruna de títulos que para cualquier txuri-urdin ya se ha prolongado demasiado en el tiempo.

El palmarés de la Real Sociedad

Más de 100 años de historia en los que la Real Sociedad ha conseguido un total de "X" títulos dentro de los campeonatos ahora dirigidos por la Real Federación Española de Fútbol, a los que deben sumarse aquellos que los donostiarras han conseguido dentro del territorio euskaldun. Los Campeonatos de Guipúzcoa y el Trofeo Mancomunado. Unos triunfos que tuvieron a otro histórico del fútbol como máximo rival donostiarras: El Real Unión de Irún.