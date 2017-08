Guía VAVEL Real Sociedad 2017/18: el capitán del barco llamado Illarramendi

Ilarramendi, junto a Messi en Anoeta | Imagen: Óscar Alonso - VAVEL

Todo barco tiene su capitán en cada viaje que emprenda al mar. En este caso, el barco es la Real Sociedad; el capitán es Asier Illarramendi; y, el mar, Anoeta (y no La Concha pese a que se esté hablando de un equipo de Donostia). En el mundo del fútbol, al capitán se le distingue fácil: es el encargado de llevar un brazalete en su brazo durante el tiempo que juegue. Dicha persona es la encargada de ser el líder del equipo, representando a todos sus compañeros frente a los árbitros del encuentro. Illarramendi ha podido ser capitán tranquilamente, pero el hecho de que aceptara la oferta del Real Madrid quizá demostró que por su sangre no corriera únicamente la sangre txuri-urdin (aunque ahora, en teoría, sí), por lo que, tras su vuelta, no era el más idóneo para ser uno de los representantes de llevar el brazalete en su brazo.

Su paso por el Real Madrid

Hablando del Real Madrid, Asier Illarramendi recaló en la entidad blanca en el verano de 2013, donde meses antes la Real Sociedad obtuvo su histórico cuarto puesto en Primera División, donde así tenían asegurada que la próxima temporada jugarían competición europea, sea Europa League o Champions League (para éste tenían que pasar una previa; si no, directos a la Europa League). Y la pasaron, y como no, en la entidad donostiarra no podían estar más contentos. Pero esa clasificación suponía un esfuerzo mayor para la plantilla, ya que jugaban tres competiciones. La verdad es que el año de la Real no fue buena; les fallaba algo que anteriormente no les fallaba; echaban de menos a un pilar. Y ese pilar era Asier Illarramendi.

Illarramendi, con la elástica del Real Madrid | Imagen: Jaime del Campo - VAVEL

Durante dos temporadas permaneció en la capital madrileña, donde llegó a disputar un total de 88 partidos repartidos en dos campañas, añadiendo a su palmarés trofeos como la Copa del Rey de la temporada 2013/2014, y la Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes de la campaña 2014/2015. Es de comentar que en el segundo año cada vez fue perdiendo más protagonismo, por lo que la Real Sociedad decidió que era el momento idóneo para repescarle.

Bonito negocio para la Real

La entidad presidida por Jokin Aperribay vendió a Illarra al Real Madrid por un total de casi 40 millones de euros (IVA incluido) de los cuales 32 millones de euros fueron a deparar a las arcas de la entidad de San Sebastián. La Real le repescó dos veranos después por una cantidad cercana a los 18 millones de euros, por lo que los donostiarras obtuvieron un beneficio de unos 16 millones. Nada mal, aunque eso sí, tuvieron que hacer frente a dos temporadas sin él, y la verdad es que fueron dos campañas bastante complicadas.

Illarra, el día de su presentación como nuevo jugador de la Real | Imagen: Real Sociedad

Ahora, el jefe del centro del campo

Con el paso de las temporadas, Asier Illarramendi ha cogido un gigantesco peso en el equipo, y más en el medio de campo. Es un fijo en los esquemas de Eusebio Sacristán, y ahora también, como hace varios años, el equipo -y la afición- le echan de menos cuando no está en el campo por diferentes razones. Está claro que si no juega es porque se lo impiden (lesión o sanción).

El año donde más ha destacado ha sido en la temporada anterior, en la 2016/2017, donde la dupla que recreó junto a David Zurutuza ha hecho que Esteban Granero haya abandonado la entidad donostiarra este verano debido a que sabe que tiene difícil (por no decir imposible) jugar de inicio en este nuevo año que comenzará en breves. Asier Illarramendi ha sido uno de los pilares para que la Real Sociedad vuelva a jugar competición europea. Lo cierto es que en los últimos años han obtenido dos veces, y en ambos años el de Mutriku ha sido una pieza muy fundamental.

En este último año ha jugado por delante de la defensa, pero más atrasado que Zurutuza, haciendo inútiles los ataques de los futbolistas rivales. Pese a que no participara mucho en las finalizaciones de las jugadas, Illarra siempre estaba ahí a la hora de defender, sea para meter el pie lo justo para desviar el balón o entrando con fuerza sobre el rival para robarle el esférico. Lo dicho: es fundamental para que el barco lleve un buen rumbo.

Igor Zubeldia, ¿su nuevo sucesor?

El trabajo que realiza la Real Sociedad con la cantera está trayendo frutos desde hace muchos años. Algunos optan por seguir en el equipo que les ha dado todo, mientras que otros no se lo han pensado dos veces y han abandonado las arcas donostiarras una vez que recibieran una oferta de un equipo grande. De momento, Zubeldia rindió bien en los pocos partidos que jugó con Eusebio la pasada temporada, y eso ha hecho que en esta nueva campaña tenga ficha del primer equipo.

Zubeldia, junto a Ugarte, en un amistoso de esta pretemporada | Imagen: Gio Batista - VAVEL

Es de destacar que el de Azkoitia tiene el perfil de Illarra, por lo que es el recambio ideal para cuando el mutrikuarra no pueda jugar. Y quién sabe, podría convertirse en el Asier Illarramendi del futuro... El tiempo lo dirá todo.