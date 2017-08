Juanmi Jiménez: "Va a ser un reencuentro especial con Balaídos"

Juanmi, en un entrenamiento | Imagen: Gio Batista - VAVEL

Será especial visitar el Estadio de Balaídos para la Real Sociedad. Finalizaron la temporada allá, donde los de Eusebio Sacristán obtuvieron el billete para jugar competición europea en esta presente temporada que comenzará en nada. Dicho pase se logró gracias al gol de Juanmi en el tiempo de descuento, y el jugador afirmó en rueda de prensa que será especial visitar el estadio tras la heroica.

"Va a ser un reencuentro especial. Fue un momento muy emotivo con todo el equipo, pero, más allá de mi gol, lo importante es que con la clasificación vimos recompensado el trabajo de todo el año", recordó el delantero andaluz.

"El año pasado igual no tuve los minutos que esperaba"

Respecto a la temporada pasada, Juanmi quiso manifestar que luchará y trabajará duro para poder mejorar los buenísimos números obtenidos durante todo el año. "Me encuentro muy bien, bastante cómodo. El año pasado igual no tuve los minutos que esperaba, o no fui tantas veces titular como hubiese deseado, pero en cada entrenamiento intento demostrar que puedo estar en el once y quiero aportar el mayor número de goles. ¿Vértigo superar los 15? La verdad que no me da vértigo. Nunca me he puesto cifra, sino que cada año busco superar la marca del anterior. Ojalá lo podamos hacer individual y colectivamente", manifestó sobre las estadísticas del pasado curso.

Pero para poder mejorar dichos números, tendrá más competencia que nunca, ya que Imanol Agirretxe se ha recuperado de su lesión que ha sido eterna, y además que el club ha fichado a Adnan Januzaj. Respecto al tema, el malagueño dijo lo siguiente: "Creo que es bueno que estemos todos recuperados. Imanol es un jugador clave, tanto dentro como fuera del campo, y que haya vuelto es una gran noticia. Cuanta más competencia, mejor para el equipo. El míster deberá decidir luego quien juega", concluyó así el ‘7’ de la Real Sociedad.