Claudia Zornoza: "La Real Sociedad siempre ha sido un equipo competitivo con margen de mejora"

La Real Sociedad se ha reforzado poco pero bien, y uno de esos refuerzos es la talentosa Claudia Zornoza (Madrid, 20 de octubre de 1.990). La internacional española llega al conjunto donostiarra para aportar su clase y en VAVEL la entrevistamos para conocer sus primeras impresiones como jugadora txuri-urdin.

Giovanni Batista. Lo primero de todo. ¿Qué tal se encuentra?

Claudia Zornoza. Bien, muy contenta de estar aquí. Llevo dos semanas más o menos de adaptación, y poco a poco cada vez más contenta con el grupo, con el equipo y sobre todo con el trabajo que se está haciendo.

G.B. Ha podido disputar tus primeros minutos y se ha estrenado como goleadora. ¿Cómo se ha visto en el campo y cómo ha visto al equipo en general? (El triangular en Logroño fue el primer amistoso realista)

C.Z. Bien, la verdad que no me imaginaba marcar, pero fue un partido que nosotras desde el principio nos lo tomamos más para disfrutar del primer partido que otra cosa y así fue, todas disfrutamos. Lo del gol es lo de menos porque al final es todo el equipo. Poco a poco estamos cogiendo buenas sensaciones e intentaremos estar a tope al final de la pretemporada porque ahora se nos nota cansadas, pero luego estaremos a tope para la temporada.

G.B. Llega a San Sebastián procedente del Valencia. ¿Qué le llevó a tomar la decisión de venir?

"Llevaba tres años allí y siempre me han tratado muy bien"

C.Z. Yo estaba muy feliz en el Valencia, para mí era mi casa, llevaba tres años allí y siempre me han tratado muy bien, pero llega un momento en el que te das cuenta que empiezas a no disfrutar de la misma manera. Te empiezas a plantear si realmente necesitas otra cosa, otro aire nuevo, y fue lo que me hizo decidirme por salir de allí.

La Real Sociedad siempre ha sido un equipo competitivo con margen de mejora y el proyecto que me comentaron me ilusionó de nuevo. Por esa ilusión vine aquí a empezar algo nuevo.

G.B. ¿Habló antes de venir con Naiara, Manuela o Nuria?

C.Z. Yo conocí allí (en el Valencia) a Manuela (Lareo), a Naiara y a Mulán (Nuria Sánchez) y siempre es bueno tener a alguien conocido que te pueda plantear cómo es todo, cómo están ellas, que han pasado un buen año, que tienen ilusión por conseguir algo bueno, y eso te hace también dar el paso.

G.B. ¿Qué le ha transmitido en estos días el entrenador? ¿Le ha hablado de algún objetivo?

C.Z. No, no me ha planteado ningún objetivo. Creo que el entrenador tiene las ideas claras de que disfrutemos, que intentemos hacerlo lo mejor posible y siempre llevar lo que él quiere al campo. Sobre todo quiere que todas mostremos carácter en el campo y poco a poco se conseguirá lo que se quiere, que esperamos que sea algo bonito.

G.B. Esta temporada la Real ha perdido a dos jugadoras muy queridas como Aintzane y Maialen Zelaia. ¿Cómo cree que afectará al vestuario?

C.Z. Está claro que son dos jugadoras muy nombradas aquí, que han conseguido grandes cosas. Llevaban muchísimas años, pero yo creo que van a estar ahí, apoyando desde fuera y todas las jugadoras les tienen muchísimo cariño.

G.B. Llega para reforzar una zona en la que hay jugadoras como Nerea Eizaguirre o Chini Pizarro. ¿Qué cree que puede aportar al equipo?

"Siempre voy a intentar aportar lo que el entrenador necesite en ese momento"

C.Z. A partir de ahora lo que necesite el entrenador yo voy a intentar aportar lo máximo. El otro día jugué en la banda izquierda (en el triangular en Logroño) y para mí era algo nuevo porque nunca había jugado en esa posición. Siempre voy a intentar aportar lo que el entrenador necesite en ese momento, y sobre todo, asociarnos con las compañeras.

Nerea, que es la más joven, me ha sorprendido mucho, es muy buena jugadora y tiene un futuro muy prometedor.

G.B. Ha coincidido con Chini Pizarro en el Rayo Vallecano, donde ganaron la Liga y jugaron la Champions League. ¿Qué supuso para ustedes ganar una liga en un equipo tan humilde como el Rayo?

C.Z. Estuvimos en la mejor etapa del Rayo Vallecano, en la que lo ganaban todo y tuvimos la oportunidad de jugar la Champions y disfrutamos mucho. Ganar la liga fue un momento inolvidable, es una alegría inmensa.

G.B. Después jugaste en el Atlético de Madrid. ¿Cree que la diferencia de nivel entre Atlético, Barcelona o el propio Valencia con el resto de equipos es abismal para conseguir la Liga o cree que otros equipos pueden meterse en la lucha por la Liga?

"El resto de equipos haremos que la liga sea mucho más competitiva"

C.Z. Son tres equipos que han demostrado que están por encima a día de hoy, pero poco a poco se vio que cualquier equipo te puede complicar la situación, por lo que no pienso que haya una diferencia abismal entre unos y otros. Pienso que el Barcelona está un poco por encima, está fichando jugadoras extranjeras y deberían estar mucho más allá, pero creo que el resto de equipos haremos que la liga sea mucho más competitiva y se lo pondremos difícil.

G.B. ¿Qué sintió cuando debutó con la selección? ¿Cree que volverá a ser llamada?

C.Z. No es algo sobre lo que haya pensado realmente, vivo el día a día, intento dar lo mejor de mi y si llega estaré más feliz que nadie. Fue una experiencia muy bonita, un sueño cumplido. Fue una alegría inmensa jugar con las mejores jugadoras y competir a ese nivel.

G.B. ¿Qué le ha parecido el nivel de la selección española y el nivel del resto de selecciones en la Eurocopa?

C.Z. Pienso que había unas expectativas muy altas con la selección. Hicieron un gran torneo en Algarve y realizaron partidos amistosos muy buenos. Tenían la expectativa muy alta, por ese lado ha resultado un tanto negativo, pero creo que la selección tiene jugadoras muy buenas. Juegan muy bien al fútbol, para mí son la selección que mejor juega, pero es cierto que ha faltado ese punto de suerte. Creo que pueden hacer un gran papel en el Mundial.

G.B. Sufrió dos lesiones graves en el Valencia. ¿Cómo vivió el proceso de recuperación? ¿Cómo fue el regreso a los terrenos de juego?

C.Z. Es una lesión muy dura porque aunque tienes gente que te quiere y está a tu lado, internamente pasas la recuperación tú sola. Por suerte yo tenía un recuperador las 24 horas al día en Valencia, que es al que le debo todo, porque después de la lesión he ido para arriba. Es una lesión dura sobre todo mentalmente y tener alguien cerca que te ayude es fundamental.

G.B. ¿Qué le recomendaría a alguien que haya sufrido una lesión similar? ¿Cómo le recomendaría que llevase la lesión desde el punto de vista psicológico?

C.Z. Sobre todo paciencia, porque si quieres ir rápido vas a tener un problema. Siempre va a llevar un tiempo por lo que es importante prepararse mentalmente, porque a veces vas con un poco de miedo de que vuelva a suceder. Paciencia y trabajo constante diario. Yo trabajaba seis horas diarias. Si te gusta el fútbol te recomiendo que vayas a por todas.

G.B. ¿Cómo ve los pasos que se están dando para la profesionalización del fútbol femenino?

C.Z. Se está viendo que ya no es paso a paso como se solía decir antes. Intentan televisar la mayoría de los partidos, la importancia del slogan, Iberdrola. Lo cierto es que se están dando pasos importantes pero esperemos que no se quede ahí, porque si es así no se conseguiría nada y ahora que estamos en este momento se debe continuar apostando por ello para que siga creciendo.

G.B. ¿Cuando ve que una compañera gana un título, una medalla y en algunos medios de comunicación se destacan más los aspectos físicos de la deportista que el logro, qué sentimientos le produce? ¿Internamente qué cosas comentan?

"Da mucha rabia que por ser mujer se comenten cosas externas que no tienen nada que ver con el deporte"

C.Z. Esos temas sí que se comentan. Da mucha rabia que por ser mujer se comenten cosas externas que no tienen nada que ver con el deporte, como sucedió con hace poco con Garbiñe Muguruza cuando ganó en Wimbledon. Cabrea bastante porque hacemos lo mismo que los hombres, nos lo tomamos de la misma manera que ellos y con condiciones diferentes. Al final que ganes un título o una medalla y que se escuchen ese tipo de comentarios y se deje de lado lo que la deportista haya conseguido es una pena y es algo que debe cambiar.

G.B. Está claro que el fútbol es el deporte practicado tanto por mujeres como hombres que más diferencias ostenta a nivel de medios y a nivel económico. ¿Cree que se debe a la exageración de cifras que se mueve a nivel masculino o por la ausencia de apoyos en el femenino?

C.Z. Creo que es ambas cosas. Tanto que la gente se enganche a ver el fútbol femenino pero más que nada que lo vea. El partido que jugamos en Mestalla vinieron a vernos 18.000 personas (Valencia Femenino - Levante Femenino, 23 de abril de 2.017). Fue una sola vez y pienso que aunque es complicado, se debería haber hecho más veces. De ese partido en Mestalla se engancharon unas 500 personas por ejemplo, y se notó que al resto de partidos venía más gente.

Creo que es un camino muy lento pero lo bueno es que la gente que nos apoya siempre nos sigue apoyando y sigue viniendo. Nos hace falta más tirón, más publicidad, que se hable más de nosotras, pero no es cosa nuestra, nosotras tenemos que seguir trabajando y dar ejemplo.

G.B. Escuchándola, a ver si puede lanzar el mensaje. ¿Le gustaría jugar en Anoeta con la Real Sociedad?

C.Z. Sí que se habló aquí alguna vez y claro que siempre es bonito poder jugar en un Estadio pero siempre digo que las cosas lleguen a su tiempo y que no sea solo una vez y pueda ser en más de una ocasión.

G.B. Por último, ¿tiene alguna manía, algún ritual a la hora de jugar un partido?

C.Z. Tengo varias. La cinta del pelo siempre tiene que ser la misma. Cosas pequeñas que siempre utilizo. Otra manía que tengo es atarme siempre la bota derecha antes que la izquierda.

G.B. Muchas gracias por atender a VAVEL.

C.Z. A vosotros, un saludo.

