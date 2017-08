La Real espera rival en el Bombo 2

Google Plus

La Real esperará rivales en el sorteo de la fase de grupos de la Europa League. Foto: Real Sociedad

La última ronda previa de acceso a la Champions League y a la Europa League han deparado alguna que otra sorpresa, sobre todo en la segunda competición continental, lo que ha permitido a la Real Sociedad establecerse en el Bombo 2 del sorteo de la fase de grupos de la Europa League.

Los donostiarras partirán con la ventaja de ser uno de los conjuntos a batir en su grupo, ya que por coeficiente, se enfrentarán a un conjunto con mejor rango y a otros dos con menor coeficiente. Entre los equipos a los que podría medirse el conjunto donostiarra están el Milan, Arsenal, Dinamo de Kiev o el viejo conocido Olympique de Lyon. El tan ansiado sorteo que tanto tiempo llevan esperando tanto aficionados como integrantes del club se celebrará el próximo viernes a partir de la 13:00 hora española.

El Qarabag dio la sorpresa eliminando al Copenhague

En la Champions League se cumplieron todos los pronósticos, con la excepción del Copenhague, que no consiguió la clasificación al caer eliminado ante el Qarabag. El conjunto azerbayano logró el pase a la fase de grupos de la Champions League a pesar de caer derrotado por dos a uno ante el Copenhague, haciendo valer el triunfo por uno a cero de la ida en su estadio.

Otro conjunto que también sufrió, pero que en este caso logró el pase fue el Sevilla, que sufrió hasta la última jugada, ante un Istanbul Basaksehir que tuvo la oportunidad de clasificarse con un lanzamiento de falta botado por Emre que se estrelló en el palo. El conjunto sevillista remontó el 0-1 inicial, obra de Elia, pero un tanto en la recta final puso en apuros al conjunto de Berizzo. Al final, el definitivo empate a dos le otorgó el pase al conjunto hispalense.

El resto de equipos favoritos para pasar a la fase final lograron un buen resultado: el Celtic de Glasgow logró el pase no sin sufrir, tras caer derrotado por 4-3 ante el Astana. A diferencia del conjunto escocés, Olympiacos y Nápoles sumaron sendos triunfos en sus visitas al HNK Rijeka (0-1) y el Niza (0-2), respectivamente, sellando así su clasificación a la fase de grupos de la Champions League tras haber sumado una victoria también en el encuentro de ida. Liverpool y Sporting de Portugal consiguieron contundentes victorias ante el Hoffenheim (4-2) y el Steaua de Bucarest (1-5), respectivamente, por lo que también disputarán la máxima competición continental de clubes.

Tabla elaborada por Iñigo Hernández. Fuente: Uefa.com

Ajax y Fenerbahce, principales damnificados

Si en la Champions League los resultados de los enfrentamientos no han deparado grandes sorpresas, en la Europa League se han producido una serie de batacazos de equipos llamados a estar en la segunda competición continental, que entre otros, han permitido a la Real situarse en el Bombo 2 para el sorteo del viernes. La más llamativa ha sido la derrota del Fenerbahce turco, que ha caído por uno a dos ante el Vardar. El conjunto macedonio ha dejado fuera a uno de los equipos más fuertes de las eliminatorias, rival que podría haberse cruzado con la Real en la fase de grupos. No ha sido la única sorpresa, puesto que el Ajax de Amsterdam, conjunto que la pasada campaña logró el subcampeonato de la competición, no logró superar al Rosenborg noruego y se quedará sin disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Otros conjuntos que tampoco estarán en la competición continental son el Legia de Varsovia, que la pasada campaña jugó la Champions League, o Brujas y PAOK.

Quienes sí estarán en el sorteo y partirán como cabezas de serie son Zenit, Dinamo de Kiev, Milan, Plzen o Salzburgo, todos ellos son posibles rivales de la Real Sociedad, además de otros conjuntos como el Arsenal, Lyon, Lazio, Villarreal o Athletic, con la excepción de que estos dos últimos no pueden recalar en el mismo grupo que los donostiarras al proceder todos ellos de la misma federación.