Januzaj e Iñigo, ausencias destacadas en la primera lista de convocados de Eusebio Sacristán

Google Plus

Los jugadores de la Real alrededor de Eusebio Sacristán en Zubieta. Foto: Giovanni Batista / VAVEL

Tras la última sesión de preparación previa al encuentro que la Real Sociedad disputará ante el Celta de Vigo (sábado, 18:15 horas), Eusebio Sacristán ha ofrecido la lista de 18 convocados que se desplazarán a tierras gallegas en busca de comenzar la temporada con buen pie, en un escenario en el que la pasada temporada lograron el 6º puesto de la clasificación, al anotar Juanmi Jiménez de cabeza el tanto del definitivo empate a dos goles.

En la lista de citados por el técnico lasecano, destaca la presencia por encima del resto del joven futbolista del Sanse, Ander Guevara. El centrocampista nacido en Gasteiz, que también ha actuado como defensa central a las órdenes de Eusebio, irá convocado con el primer equipo en partido oficial por primera vez, aunque no se espera que vaya a ser titular, dado que en las posiciones en las que puede actuar hay jugadores en condiciones de jugar desde el inicio.

Quien también estará en la lista de convocados es Imanol Agirretxe. El delantero de Usúrbil vuelve a una lista de convocados para un compromiso oficial un año y seis meses después. Su último encuentro oficial con la camiseta de la Real Sociedad fue el pasado 27 de febrero de 2016, en el empate a uno ante el Málaga en el que el propio Agirretxe anotó el tanto del empate tras salir desde el banquillo. El "9" realista ya tuvo minutos en pretemporada, y en su primer encuentro anotó el 0-2 definitivo ante el Groningen.

En los últimos días surgió la posibilidad de ver en la lista a otro canterano que ha tenido muchos minutos con Eusebio en pretemporada, no es otro que el lateral derecho donostiarra, Andoni Gorosabel, pero tras la recuperación de Álvaro Odriozola, quien será de la partida mañana, Gorosabel no viajará a Vigo.

Guevara, en imagen. Foto: Gio Batista / VAVEL

LISTA DE CONVOCADOS

PORTEROS

1. Gerónimo Rulli 13. Toño Ramírez

DEFENSAS

3. Diego Llorente 15. Aritz Elustondo 19. Álvaro Odriozola 20. Kevin Rodrigues 22. Raúl Navas 24. Alberto De la Bella

CENTROCAMPISTAS

4.Asier Illarramendi 10. Xabi Prieto 16. Sergio Canales 17. David Zurutuza 29. Ander Guevara

DELANTEROS

7. Juanmi Jiménez 9. Imanol Agirretxe 11. Carlos Vela 12. Willian José 18. Mikel Oyarzabal

AUSENCIAS

2. Carlos M. (Lesión) 5. Zubeldia (Lesión) 6. Iñigo (Lesión) 8. Januzaj (Lesión) 14. Pardo (Lesión) 21. Bautista (Decisión T.) Guridi (Lesión) Gaztañaga (Decisión T.)

Los que no viajarán y en caso de hacerlo, podrían haber sido titulares son Iñigo Martínez y Adnan Januzaj. El central de Ondarroa sufre una lesión grado 1 en el músculo obturador interno de la cadera izquierda tras haberse recuperado de unas molestias similares que sufrió en la pierna derecha, y que le impidieron disputar más minutos durante el verano. A pesar de ello, es probable que ante el Villarreal en Anoeta, en el que será el estreno del equipo en casa, pueda tener minutos. Al igual que Iñigo Martínez, Adnan Januzaj deberá esperar para poder disfrutar de sus primeros minutos en la temporada y en su caso, del que será su debut en competición oficial con la Real Sociedad. El futbolista belga, que llegó procedente del Manchester United el pasado julio, sufre una sobrecarga muscular en la cara posterior del muslo izquierdo que le impedirá estrenarse ante el Celta de Vigo.

Gaztañaga y Bautista no viajan por decisión técnica

Tampoco viajarán Zubeldia y Rubén Pardo por lesión, además de los lesionados de larga duración Carlos Martínez y Jon Guridi. Se han quedado fuera de la lista por decisión técnica Jon Gaztañaga y Jon Bautista. En caso del centrocampista de Andoain la situación no ofrece demasiadas dudas; Eusebio no cuenta con él, hasta el punto que por el momento, no tiene dorsal para afrontar la próxima temporada. En los 13 días restantes para la finalización del mercado de traspasos, podría encontrar un nuevo destino en el que poder disfrutar de minutos.

Bautista, por su parte, podría irse en calidad de cedido, dada la recuperación de Agirretxe año y medio después, lo que supone elevar la competencia por disputar minutos, algo que la pasada temporada le dejó únicamente con 12 encuentros disputados. El delantero podría afrontar la temporada cedido en un equipo de la categoría de plata para disfrutar de los minutos que le faltarán en San Sebastián.