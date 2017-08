Januzaj no entra en la lista de convocados de la Real

Google Plus

Convocatoria de la Real Sociedad contra el Villarreal. Foto: Real Sociedad

Adnan Januzaj deberá esperar su oportunidad para estrenarse como jugador txuri urdin. El extremo belga estaba al 100% entrenando con normalidad y con el resto de sus compañeros, pero Eusebio ha preferido esperar hasta el parón de selecciones. Por su parte, Iñigo Martínez sigue arrastrando molestias en su glúteo derecho desde finales de julio, y esperará hasta Riazor para debutar esta temporada.

Eusebio Sacristán ha concedido la lista de 19 jugadores convocados, en la que la única novedad respecto a Vigo es la incorporación a la lista de Igor Zubeldia. El centrocampista donostiarra es una de las apuestas del futuro en la zona del mediocampo, y es el sustituto natural de Asier Illarramendi. Por su parte, Guevara repite convocatoria con el primer equipo, el jugador canterano con ficha del Sanse esta temporada convenció a Eusebio en pretemporada por su polivalencia y jerarquía en el campo y sigue estando con los "mayores", por las bajas en el centro como las de Guridi y Pardo.

Partido especial para el capitán

Xabi Prieto puede cumplir 500 partidos con la Real Sociedad este viernes contra el Villarreal a las 20:15 horas. El jugador donostiarra que a priori estará en el once titular, es una institución en el equipo realista, y un ejemplo para los canteranos. Prieto suma su decimoquinta temporada en la Real y ha pasado por las distintas etapas y momentos del club. En el minuto 10 del encuentro contra el Villarreal, la Real por petición de varios aficionados ha aceptado homenajearle aplaudiendole durante un minuto su entrega, profesionalidad y amor por los colores txuri urdin.

Xabi Prieto cumplirá 500 partidos con la Real Sociedad | Foto: Giovanni Batista

El mejor reconocimiento para un jugador que es leyenda viva. Una victoria contra el Villarreal sería sumar la segunda victoria consecutiva en La Liga y sumar seis puntos antes del parón. Además, sería un premio para Xabi en su día y para la afición que está ilusionada ante una temporada en la que el equipo volverá a disputar competición europea.

El viernes será un día redondo por el sorteo de la Europa League a las 13:00 horas, donde la Real conocerá sus rivales en la fase de grupos, y el partido liguero a las 20:15 horas. La temporada acaba de comenzar, pero esta plantilla con los fichajes de Llorente y Januzaj, que han dado un salto de calidad al equipo, y volver a ver en Anoeta partidos europeos ha ilusionado a la afición txuri urdin.

Once contra el Villarreal

El once contra el Villarreal no variará mucho del que alineó Eusebio en Vigo. Por lo tanto el once más probable es el que formarían los siguiente jugadores: Rulli; Odriozola, Navas, Aritz, Kevin; Illarramendi, Zurutuza, Prieto; Juanmi, William José y Oyarzabal. El único cambio sería introducir al malagueño Juanmi en el tridente atacante en lugar del centrocampista cántabro Sergio Canales.