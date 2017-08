La figura del rival: Manu Trigueros

Google Plus

Trigueros junto a sus compañeros. Foto: La Liga

Tras una injusta y dura derrota frente al Levante en el Ciudad de Valencia, Manu Trigueros y todo el Submarino Amarillo llegan a San Sebastián con ganas de ganar. Para ello Fran Escribá, entrenador del Villarreal, decidirá un once con el fin de lograr el objetivo. En un once repleto de jugadores de calidad se sitúa nuestro protagonista. Lejos de ser una estrella mediática y de los focos y flashes que persiguen a otros jugadores, Trigueros tiene la esperanza de igualar o aumentar el nivel mostrado de la temporada anterior. A pesar de que el año pasado contara con jugadores como Bakambu, Soldado, Sergio Asenjo, Bruno o Mussachio y este año con fichajes, como el delantero colombiano Carlos Bacca, el mediocentro de 25 años fue y será un jugador clave para el equipo. Desde la llegada de Escribá se ha convertido en un hombre fundamental para el esquema y la forma de jugar del entrenador. Un fijo en el once que solo una lesión o sanción le impediría jugar.

Esta será su sexta campaña en el Villarreal y poco a poco se puede apreciar los galones que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, hasta llegar al momento de ser una referencia estas últimas temporadas. Trigueros se perfila como un jugador “Made in Spain”. Un futbolista que domina el trato del esférico a través de un excelente toque de balón, además de su visión de juego. Hay que destacar también su movilidad y fluidez que aporta al juego del Submarino llegando así a repartir varias asistencias y a realizar varios goles durante el campeonato. A todo esto, hay que añadir la presencia de Bruno en la medular el cual le facilitó mucho el trabajo. Este último no estará frente a la Real debido a una lesión que arrastraba de la temporada pasada.

Manu Trigueros lleva consolidándose varios años en La Liga y siendo un jugador clave en los éxitos conseguidos por parte del Villarreal durante estos años. Empezando por el ascenso de la temporada 2012-2013 hasta la clasificación para la Champions League como para Europa League. Un jugador que a sus seis temporadas en el primer equipo se ha convertido en imprescindible para el grupo y que cuenta con toda la confianza del entrenador. A sus 25 años, se enfrentará de nuevo la Real Sociedad en Anoeta, un estadio que le trae buenos recuerdos, ya que, la temporada pasado en la ida de la eliminatoria de octavos de final, dio esperanzas a su equipo con un disparo sensacional que puso el empate a uno en el marcador.