Itziar Gastearena: "Nosotras estamos más necesitadas de puntos"

Itziar Gastearena en el partido frente al Valencia, 2017/2018. Foto: Giovanni Batista.

Itziar Gastearena, defensa realista, ha hablado a los medios tras los entrenamientos sobre las sensaciones en el último partido. También ha comentado los objetivos del equipo para el próximo partido en Sevilla. Pues las de Juanjo Arregi no empiezan de la mejor forma posible la temporada. Pese a ello, cuentan con muy buenos partidos que no se ajustan a los resultados.

Las jugadoras txuri-urdin viajan a Andalucía para medirse al Real Betis en la Sexta Jornada, tras la quinta derrota consecutiva frente al Granadilla por 1-2. Las realistas no consiguen adaptarse en este nuevo inicio de liga. Aún no han sumado ningún punto y esto, les está pasando factura dentro del terreno de juego. “Todos los partidos de liga van a ser complicados. Veníamos de jugar partidos contra equipos muy fuertes y el no conseguir puntos te crea un poco de ansiedad”, explica Itziar.

La “4” realista asegura que comienzan los partidos con frustración, buscando puntuar desde el primer minuto y lo único que consiguen es empeorar las cosas. Al final, la ansiedad creada por querer hacerlo todo bien desde el principio les perjudica el juego. Y las chicas de San Sebastián no consiguen estrenar las puntuaciones de la tabla de clasificación en cinco jornadas. Sin embargo, Gaste señala: “Después de todo el trabajo que estamos haciendo, saldrán las cosas. Trabajando como lo estamos haciendo, al final llegará lo que tenga que llegar”.

En cuanto al próximo partido en Sevilla, la jugadora blanquiazul afirma que, pese a la situación, viajan con muchas ganas de afrontar el partido y jugarán con más intensidad. Además, sostiene que trabajan durante toda la semana para conseguir los tres primeros puntos de la temporada. Y pese a que las rivales también están necesitadas, Itziar Gastearena finaliza: “Nosotras estamos más necesitadas. Y espero y confío en que el equipo vaya a sacarlo todo allí”.