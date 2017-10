Rulli: "Me he quitado un peso de encima al sacar la victoria y terminar con la portería a cero"

Rulli, en el calentamiento previo del Alavés - Real Sociedad | Imagen: LaLiga

Hubo una persona en la Real Sociedad que se alegró como nadie por cómo ganó la entidad de Eusebio Sacristán al Deportivo Alavés. Ese es Gerónimo Rulli, que veía cómo ganaba la Real sin que él encajara ningún gol después de sí hacerlo durante los últimos partidos, y en grandes cantidades.

"Me he quitado un peso de encima al sacar la victoria y terminar con la portería a cero", manifestaba contento el cancerbero argentino. Tras ello, añadía que era necesario para él, ya que "los goles encajados en los últimos partidos siempre te hacen mucho daño", además de que los resultados no hayan acompañado a los de Eusebio Sacristán tanto en Liga Santander y en Europa League.

Sobre el juego del equipo, Rulli manifestó que el equipo logró ese equilibrio que tanto ansiaban en los últimos choques disputados. Y acabó su comparecencia añadiendo que "el equipo ha hecho un partido serio en un campo complicado".

Aritz: "Le he dado con todo el alma en el gol"

En el minuto 82 de partido llegó la tranquilidad a la Real Sociedad después del gol de Aritz Elustondo tras un saque de esquina. Sobre esta acción, el de Beasain destacó que "He visto que me la pasaban y he tratado de adelantarme para darle con todo el alma", añadiendo que marcar goles no es lo suyo, aunque se muestra contento porque está viendo puerta.

Aritz, dedicando el gol a su padre -de rodillas- siendo rodeado por sus compañeros | Imagen: LaLiga

Por último, finalizó con estas palabras: "Ya he dicho más de una vez que lo he pasado muy mal y dedicar los goles al 'aita' (padre) es algo muy especial para mí. Y si sirve para ganar, mejor".

Ahora, les tocará enfrentarse al Vardar en Europa League en Macedonia. Ambos jugadores apuntan a ser titulares ante el equipo macedonio, por lo que desearán dejar la puerta a cero y anotar otro gol, respectivamente.