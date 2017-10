Mikel Oyarzabal: "Tenemos que ir allí con nuestra mentalidad para intentar ganar"

Mikel Oyarzabal en rueda de prensa. Foto: Real Sociedad

La Real Sociedad ha entrenado a las 11 de la mañana a puerta cerrada para prepararse de cara al choque frente al Vardar el jueves a las 19:00 horas. Los realistas quieren conseguir los tres puntos en Skopje para encarrillar la clasificación a los 1/16 de final de la competición europea. Eusebio Sacristán no podrá contar para la cita con los lesionados Álvaro Odriozola y Juanmi, pero sí con Iñigo Martínez que vuelve a una convocatoria después de estar un mes fuera. Los canteranos Zubiaurre y Gorosabel entran en la lista de 20 jugadores.

El técnico pucelano sabe de la importancia del duelo y sacará el once de gala frente al equipo macedonio. Se preveé el mismo once que en Mendizorroza con los cambios de Gorosabel por Odriozola y Januzaj por Juanmi. Tampoco viajarán a Skopje Carlos Martínez, Guridi, Zurutuza y Agirretxe que ya están varias semanas trabajando al margen del grupo.

Declaraciones de Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal ha pasado por rueda de prensa al término de la sesión para hablar sobre el Vardar y su trascedencia en el partido de Mendizorroza. El centrocampista eibarrés de la Real lleva cuatro goles en liga, y se está convirtiendo en protagonista las últimas semanas por sus goles. El canterano se encuentra "con ganas, con fuerzas, he empezado bien el año, de cara a gol he tenido más suerte y quiero darle continuidad a mi juego para ayudar al equipo", concretó el centrocampista realista.

Oyarzabal se quita presión así mismo y asegura que "los galones los tienen otros compañeros, yo acabo de empezar y estoy aprendiendo. Si que me gustaría coger protagonismo en algunos partidos, aunque en cada encuentro hay jugadores que tienen mejor y peor día y hay que aprovechar eso”, aseguró el eibartarra.

Sobre el Vardar indicó que el equipo de Skopje no es la cenicienta del grupo. "El equipo no se tiene que fiar del rival. Nosotros tenemos que ir allí con nuestra mentalidad, intentar ganar y coger la referencia del último partido. Lo importante son conseguir los tres puntos en Skopje", sentenció Oyarzabal. El centrocampista ratifica que en caso de que tanto la Real como el Zenit cumplan con su deber esta jornada de ganar sus respectivos partidos, "el camino para los dieciseisavos se acercaría y lo tendríamos todo de cara para pasar". No obstante, avisa que "el Vardar en su casa nos pondrá las cosas complicadas, y no lo tendremos fácil para ganar".