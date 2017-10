Previa Real Sociedad B - Tudelano: el ascenso en el punto de mira

Google Plus

Tras tres partidos consecutivos sin conocer la derrota, el filial donostiarra recibe al Tudelano. Después de cosechar 7 de esos últimos 9 puntos, el Sanse se atreve a mirar a los puestos de ascenso de tú a tú. Los potrillos se encuentran a solo 1 punto de esas posiciones, siendo el Racing de Santander el que ocupa esa última plaza que da derecho a disputar los play-offs de ascenso a Segunda.

La temporada acaba de arrancar, y solo llevamos un cuarto de liga, pero el filial tiene buena pinta. Tras la pérdida de jugadores importantes, como Odriozola, Bautista, Guridi, Kevin y Zubeldia, que la temporada pasada empezaron en el Sanse, los potrillos han sabido rehacerse. Esta jornada, si los resultados acompañan, podría meterse de lleno en esas posiciones.

El Tudelano, invicto

Para ello, se enfrentará al Tudelano, equipo que se encuentra solo un punto por debajo de los donostiarras. El equipo navarro no ha perdido ni uno solo de los nueve partidos. Eso sí, sus victorias no son numerosas. Los de Tudela solo han ganado 3 de esos 9 partidos, empatando los otros 6.

El rival realista es un equipo que destaca por su solidez defensiva. No en vano son, junto al Barça, el tercer equipo menos goleado de todas las categorías del fútbol español, solo por detrás del Mallorca y el Burgos, que aún no ha encajado. Eso sí, tampoco destacan por ser un equipo goleador. Y es que los navarros no han marcado más de 7 goles en estas 9 jornadas. Un bagaje goleador bastante pobre para un equipo cuyo resultado más repetido es el 0-0.

El Sanse, a continuar la racha

Por tanto, los potrillos deberán aprovechar las ocasiones que tengan arriba, que seguramente sean pocas. Ya se enfrentaron a un rival así hace unas semanas. El Burgos visitó Zubieta y se llevó la victoria por 0-1, en un partido en el que los donostiarras apenas pudieron crear ocasiones ante un rival encerrado. Eso sí, el Sanse siempre ha ganado en Zubieta al Tudelano. La última, en enero de 2015, cuando venció por 2-1.

Para la causa, Imanol Alguacil no podrá contar con Jauregi, Sangalli ni Sisniega, tres bajas muy importantes. Tampoco es segura la participación de Gorosabel. El lateral derecho jugó los 90 minutos en Macedonia hace solo dos días con el primer equipo, por lo que probablemente no será titular.

Convocatorias

La Real Sociedad B no dará a conocer su convocatoria hasta el mismo domingo, antes del partido.

La convocatoria del Tudelano, por su parte, es la siguiente: Mikel Pagola, Miguel Mendioroz; Fernando Delgado, Jesús Lalaguna, Álvaro Meseguer, Sergio Martínez, Álvaro Corral; Adán Pérez Cavero, David Lázaro, Ibai Ardanaz, Iñaki Jiménez, Jannick, Pablo Lizarraga, Víctor Bravo; Andrés Barrera, Ion Vélez, Mika y Miguel Puche.

Figuras clave

Con las bajas de Jauregi y Sangalli, sin duda la pieza clave del Sanse será Capilla. Es quizás el jugador con más calidad de la plantilla, y ya ha llegado a jugar con el primer equipo. El año pasado jugó en el Numancia en Segunda División, y este año quiere ser importante en el Sanse para seguir el ejemplo de otros compañeros y subir al primer equipo. El canterano ha jugado todos los minutos hasta ahora, marcando un gol frente al Amorebieta, y junto a Merquelanz y Muguruza debe hacer olvidar la baja de Jauregi.

El jugador más importante del Tudelano es Mikel Pagola. El portero navarro es uno de los porteros menos goleados del fútbol español, gracias a grandes actuaciones bajo palos, además de la inestimable ayuda de su defensa. El de Pamplona tiene en la actualidad el honor de poseer el récord de imbatibilidad. Pagola estuvo 1344 minutos la temporada pasada sin encajar gol, superando así la marca de Abel Resino con el Atlético de Madrid.