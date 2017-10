Eusebio: "Hoy se enfrentaban dos propuestas diferentes en la que no hemos podido ganar"

Google Plus

Eusebio atento al Real Sociedad - RCD Espanyol desde el banquillo de Anoeta. Fotografía: Web Oficial LaLiga.

La Real Sociedad consiguió retener un punto en casa en un choque que se puso en contra en los primeros minutos. Para Eusebio este ha sido uno de los factores (entre otros) del partido.

Un planteamiento difícil de encarar

La falta de capacidad de la Real Sociedad para revertir el gol en contra encajado y el esquema táctico de Quique Sánchez Flores ha centrado gran parte de las cuestiones de la rueda de prensa de Eusebio Sacristán.

El entrenador del equipo donostiarra ha admitido que el equipo no ha estado al 100% en los primeros minutos lo que les ha costado el gol de Leo Baptistao. Además, también ha reconocido dificultades para sobrepasar la primera línea de presión "perica". "El Espanyol es un equipo con un gran compromiso y estructura defensiva. Sabíamos que iba a ser difícil. Teníamos una idea de cómo iniciar el juego y superar la primera línea pero en los primeros minutos de tanteo no lo hemos hecho. La ventaja en el marcador tan temprana ha reforzado el plan defensivo del Espanyol. Los parones (tras falta) y la lentitud que estos provocan han perjudicado a la fluidez de nuestro juego".

Reacción y los aspectos positivos del partido

Sin embargo, para el preparador txuri-urdin también ha habido facetas del juego con las que estar conforme.

Por una parte ha destacado la reacción del equipo tras verse por debajo en el marcador. "Tras el gol del Espanyol hemos buscado el partido a través del control y de posiciones intermedias ocasiones de gol.

Por otro lado, Eusebio ha reseñado la neutralización de una de las grandes armas ofensivas del RCD Espanyol, el contraataque. "No ha sido fácil pero hemos tenido oportunidades de gol y por otro lado hemos evitado situaciones de contragolpes".

Además, ha remarcado la mejoría del conjunto respecto a una de las debilidades mostradas en los choques pasados. "Hoy el equipo ha estado equilibrado tanto ofensiva como defensivamente. Ha generado ocasiones sin verse comprometido en defensa".

En una valoración global Eusebio ha lamentado no hacerse con la victoria ante un rival de ideas futbolísticas opuestas. "En general el trabajo, mentalidad y actitud han sido buenos. Ha sido una lástima no lograr los tres puntos. Hoy se enfrentaban dos propuestas diferentes en la que no hemos podido ganar a pesar de darlo todo".

Disconformidad con la actuación arbitral

En un encuentro por la falta de juego agresivo en cuanto a faltas se refiere, las interrupciones y pérdidas de tiempo por parte del RCD Espanyol y el postrero protagonismo adquirido por el colegiado Melero López con sus decisiones, se han convertido en uno de los puntos mencionados por Eusebio.

El técnico no se ha mostrado de acuerdo con las amonestaciones del árbitro. "Me parecen excesivas las ocho cartulinas. Sobre todo porque nosotros hemos tratado de que se jugase el máximo tiempo posible mientras que otros equipos utilizan la estrategia de parar el juego y eso los árbitros deberían valorarlo".

Por otro lado, preguntado por la segunda amarilla vista por Illarramendi, Eusebio no ve motivos por los que cuestionar la decisión del mediocentro. "Las decisiones que toman los jugadores sobre el campo las toman porque creen que son las mejores para el equipo y ya está. Son reacciones instantáneas que no hay mucho tiempo para pensar. Estoy encantado con el trabajo de Asier".

Januzaj el jugador del partido

Sin duda, si hoy ha sobresalido un nombre sobre el resto este ha sido el de Adnan Januzaj que ha completado su primera gran actuación con la elástica txuri-urdin.

Asistente de Asier Illarramendi y artífice de la jugada que ha llevado al empate de la Real Sociedad, el belga ha sido un desecho de virtudes en la banda izquierda y así lo ha reconocido Eusebio. “Januzaj ha estado muy bien. Nos ha dado lo que buscábamos. Desequilibrio en el uno contra uno, situaciones de superioridad, ha generado ocasiones, ha estado trabajador y práctico. Estamos muy contentos con su rendimiento. Hoy Adnan januzaj ha dado un gran paso en su adaptación y lo que esperamos de él”.

Ahora el técnico deberá centrarse en el estreno de la Real Sociedad en Copa del Rey.