Carlos Vela: “No podemos perder más puntos en casa siqueremos pelear por zonas europeas”

Tras 93 minutos de lucha por conseguir la victoria en casa ante la afición, Januzaj y Carlos Vela pudieron hablar ante Real Sociedad TV para comentar las propias sensaciones y las de un empate ante el Espanyol que deja mal sabor de boca en el conjunto txuri-urdin, además de poder valorar el esfuerzo del equipo y del rival. Asimismo, pudieron hablar sobre el rol que ejerce cada uno en la Real.

Januzaj: “Hemos conseguido empatar y casi marcamos el segundo, pero no ha sido nuestra noche”

Después de que el Espanyol se pasara gran parte del partido defendiendo el empate para llevarse ese punto a RCDE Stadium, Carlos Vela habló sobre el trabajo defensivo del equipo de Quique Sánchez Flores y el resultado. “Es un resultado que no nos ha gustado. Cualquier punto que se escape de casa siempre es negativo porque queremos ganar y hacernos fuertes en nuestro estadio. Ellos se llevan un punto muy merecido por lo trabajado a nivel defensivo. Nosotros intentamos crear ocasiones, pero no pudo ser”, opinó. Asimismo, dio un toque de atención por los resultados en casa. “Nos hemos dejado muchos puntos en casa y eso no es buena señal. Si queremos estar en zonas europeas no podemos perder puntos como locales”, aclaró.

A su vez, Januzaj tuvo que analizar el partido para las cámaras del club. “Estamos decepcionados. Hemos creado muchas ocasiones y hemos jugado un buen partido ante un equipo que nos ha hecho muchas faltas. Han defendido con los once jugadores atrás y aun así hemos conseguido empatar y hemos tenido opciones para hacer el segundo, pero no ha sido nuestra noche”, confirmó el belga. También tuvo la oportunidad de hablar sobre su rol en el equipo. “No he jugado mucho hasta ahora porque he tenido muchas pequeñas lesiones y he estado enfermo, no ha sido fácil, pero me estoy sintiendo mejor, estoy teniendo más minutos y voy a continuar para recuperar mi mejor forma” afirmó.